Diederik Gommers: intensive care propvol, kankeroperatie afgezegd

De IC van het Erasmus Medisch Centrum telt 48 bedden, die nu allemaal bezet zijn. Er liggen acht patiënten die geïnfecteerd zin met Covid 19. Dat is relatief niet zo'n groot aantal, stelt Gommers. Maar als ze er niet gelegen hadden had de kankerpatiënt gewoon geopereerd kunnen worden.

Gommers vreest dat in december het aantal patiënten met corona weer zo hoog is dat het 'code zwart' wordt. Dat is een situatie waarin er niet genoeg ic-bedden meer zijn en er harde keuzes moeten worden gemaakt, soms tussen leven en dood.



Het effect van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus die de regering dinsdagavond tijdens de persconferentie bekend maakte is pas na een maand zichtbaar. Als de maatregelen onvoldoende werken, komt de zorg in Nederland volgens Gommers in problemen.

Onder normale omstandigheden hebben Nederlandse ziekenhuizen ruimte voor zo'n 950 patiënten op de IC. Als de nood aan de man komt door een toename van het aantal coronapatiënten op de IC kunnen ziekenhuizen volgens Gommers opschalen tot maximaal 1350 bedden. De regering wilde een veel hoger aantal, maar dat is volgens hem niet mogelijk omdat het personeel dan teveel patiënten moet verzorgen. 'We moeten onze verpleegkundigen in bescherming nemen.'



Over een grotere werkdruk op de IC door een toename van coronapatiënten moet Gommers in gesprek met de verpleegkundigen, zegt hij. Die zien de bui volgens hem al weer hangen. Verpleegkundigen van andere afdelingen moeten dan komen helpen waardoor de reguliere zorg afgeschaald moet worden.

Ook is hij bang dat verpleegkundigen de werkdruk zo zat zijn dat ze er de brui aangeven, omdat ze het niet leuk vinden om op deze manier te werken.

Vooralsnog geen coronapas in ziekenhuis

Een van de maatregelen waarop minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport studeert, is de mogelijkheid voor werkgevers om een coronapas in te voeren. Werknemers moeten dan bij entree een QR-code laten zien. Die is verkrijgbaar voor wie zich heeft laten vaccineren met een coronavaccin of door middel van een recente coronatest die is afgenomen door een bevoegde testinstantie zoals de GGD.

Maar het OMT, dat de regering adviseert over coronamaatregelen en waarvan Gommers lid is, wil de coronapas niet verplicht stellen voor het personeel van ziekenhuizen. In de eerste plaats beschermt het personeel zich in alle gevallen altijd al tegen besmetting met of verspreiding van het coronavirus, zegt Gommers daarover. Dat doen ze door een mondkapje te dragen. Als verpleegkundigen of artsen binnen anderhalve meter van een patiënt komen, dragen ze meer beschermingsmiddelen zoals handschoenen en een schort. Dat moeten ze ook als ze gevaccineerd zijn. Immers, zo redeneert Gommers, gevaccineerden kunnen ook corona krijgen. De eerste dagen voordat je ziek wordt, kun je het virus ook overdragen terwijl je niet merkt dat je het bij je draagt omdat je je dan niet ziek voelt.

Gommers wil ook voorkomen dat verpleegkundigen, die zich niet willen laten vaccineren, ontslag nemen. "We kunnen ze gewoon niet missen." Maar deze situatie verandert als werkgevers besluiten om de coronapas in te voeren. Als bedrijven het doen, dan zullen ziekenhuizen dat volgens Gommers moeten volgen.

Voetballen met of zonder coronapas?

Een maatregel die de regering mogelijk moet terugdraaien, is volgens Gommers de verplichte coronapas voor sporters bij amateurverenigingen van 18 jaar en ouder. De KNVB heeft de Tweede Kamer opgeroepen om deze maatregel weg te stemmen. Reden is dat de maatregel praktisch niet uitvoerbaar zou zijn door gebrek aan personeel dat QR-codes controleert. Daarbij zou de verplichte coronapas niet-gevaccineerde of niet-geteste mensen kunnen verhinderen te sporten, terwijl dit juist goed voor de gezondheid is. "Het typische beeld van de coronapatiënt is dat deze te dik is, last heeft van hoge bloeddruk en suiker", zegt Gommers. "Dat kun je niet snel oplossen. Preventie is belangrijk en sporten draagt bij aan preventie. Als blijkt dat deze maatregel slecht is voor de preventie moeten we misschien een andere maatregel proberen om het aantal besmettingen omlaag te krijgen."