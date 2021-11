Provincie: BP Europoort weer in de fout, lekkage niet gemeld

De Milieudienst Rijnmond DCMR is een onderzoek gestart naar het handelen door de eindverantwoordelijken van de raffinaderij van BP Rotterdam. In de Europoort lekte op 12 oktober een kleine hoeveelheid waterstoffluoride weg. Die lekkage werd niet gemeld bij de milieudienst, laat de provincie Zuid-Holland weten.

Het is niet voor het eerst dat BP in de ogen van Zuid-Holland over de schreef gaat. De provincie stelde het bedrijf in maart van dit jaar onder verscherpt toezicht. Dat gebeurde na een reeks van incidenten. Het ging om een eerdere lekkage van waterstoffluoride, een stroomstoring in de controlekamer en een klachtengolf van een geur van zwavel-/petroleum na die stroomstoring. Ook waren bij een controle koel- en blusleidingen van enkele gasopslagbollen niet in orde.

De provincie concludeerde om die reden ook dat de 'houding en het gedrag van BP tijdens inspecties en bij de afhandeling van meerdere incidenten geeft ons niet het vertrouwen dat incidenten in de toekomst worden voorkomen'. Het incident van 12 oktober lijkt die conclusie te bevestigen.

BP laat in een reactie weten dat het snel om tafel wil met de milieudienst. Het bedrijf zei dit voorjaar dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft.