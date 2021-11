Rotterdammer (60) bekent bedreiging en poging tot afpersing van burgemeester Aboutaleb

Een 60-jarige Rotterdammer heeft bekend dat hij burgemeester Aboutaleb heeft bedreigd en geprobeerd af te persen. De man zegt dat hij in de war was en in de ban verkeerde van complotten. Justitie wil dat hij naar een psychiatrische kliniek gaat.

In januari van dit jaar stuurde de man enkele mails naar het Stadhuis waarin hij 277.000 euro eiste, anders zou een politieke moord volgen. De man bedreigde ook een medewerker van de reclassering. Het is heel verkeerd wat er is gebeurd, zegt hij woensdag tegen de rechter.

Zijn relaas is het klassieke verhaal van de maatschappelijke val. Peter V. is succesvol ondernemer op Sint Maarten, maar raakt alles kwijt als hij terug in Nederland is. Het verlies van zijn huis, na het veroorzaken van overlast, drijft hem tot wanhoop. "Ik volgde de alternatieve media en zag een hoop complotten."

Een van zijn inspirators is de bekendste complotdenker van Nederland, Micha Kat. De oud-journalist zit vast in Belfast en beweert al jaren dat de wereld wordt geregeerd door een kleine, satanische elite. Kat is een van de drijvende krachten achter het leggen van bloemen bij kindergraven in Bodegraven. Hij beweerde dat zij slachtoffer waren van pedofiele machthebbers.

Het jargon van Micha Kat is terug te vinden in de mails van Peter V. Hij spreekt daarin over de Deep State (geheime elite die de wereld regeert) en noemt Aboutaleb een Biden-pedo-boy. Deskundigen hebben vastgesteld dat de man op dat moment psychotisch was en zeer achterdochtig, mogelijk onder invloed van cannabis.

Hij zit inmiddels zeven maanden vast en volgens justitie is dat genoeg. Wel moet de man nog een voorwaardelijke straf van twee maanden krijgen, gevolgd door opname in een kliniek. De verdachte wil dat zelf ook, dan kan hij in ieder geval ergens wonen. "Ik heb geen bankpas, niks. Ik ben al mijn inboedel kwijt. Dakloos in Rotterdam in de winter is een absolute nachtmerrie."

Woensdag in de rechtszaal maakt hij een rustige indruk. Door het gebruik van medicijnen is de achterdocht verdwenen. "Die complottheorieën kunnen me allemaal gestolen worden."

De rechter in Rotterdam doet op 17 november uitspraak.Â