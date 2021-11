Juliëtte werd de beste haarstylist van Nederland en reist heel de wereld over

Passie, passie en nog eens passie. Dat is wat Juliëtte het meest mee wil geven aan huidige studenten die misschien niet weten welke richting ze op willen. "Wat voor opleiding je ook doet, het gaat er vooral om hoe graag je het wil en of je discipline en motivatie hebt om er wat van te maken", zo zegt de inmiddels 36-jarige Juliëtte, die voor haar werk inmiddels is verhuisd naar Amsterdam waar ze haar eigen kantoor heeft.

Beste haarstylist

Juliëtte begon na haar opleiding in een kapperszaak, maar wist al snel dat ze meer wilde. En hoewel het met vallen en opstaan ging, heeft ze nu haar eigen succesvolle bedrijf. Vanuit Amsterdam trekt ze heel de wereld over als haarstylist, begeleidt ze creatieve makers in de beauty-industrie en leidt ze ook zelf beginnende haar- en make-upartiesten op tot volwaardige professionals.

"Afgelopen week zijn we nog in Kenia geweest en ik ben daarvoor ook in Nepal geweest om vrouwen te trainen en ze een nieuwe kans in het leven te geven", legt Juliëtte uit.

Ze zegt dat ze hier vroeger nooit van had kunnen dromen. "Ik wilde wel heel graag voor grote magazines werken en meehelpen aan grote shows, maar heb nooit kunnen bedenken dat ik ook echt zo ver zou komen."

En dus is Juliëtte het perfecte voorbeeld van een mbo-studente die laat zien dat vanaf het mbo ook alles mogelijk is. "Voor mij was het mbo perfect omdat ik dyslectisch was, waardoor leren voor mij best lastig was. Maar uiteindelijk gaat het er wel om wat je er zelf uit haalt en of je echt je dromen wil najagen. Als je echt iets wilt bereiken, dan is het ook vanuit hier mogelijk, zolang je maar een passie en drive hebt."