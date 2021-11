Goeree-Overflakkee wil 75 asielzoekers opvangen op schip in Middelharnis

In Rotterdam-Feijenoord worden al mensen opgevangen op een schip. | Foto: Nieuws op Beeld

De gemeente Goeree-Overflakkee wil maximaal 75 asielzoekers opvangen. De mogelijke locatie wordt een cruiseschip, dat komt te liggen bij het Havenhoofd in Middelharnis. De gemeente is momenteel in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om zaken te kortsluiten.