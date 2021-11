Ook uniek SAWA-bouwproject wankelt door stijgende houtprijzen

De verkoop van het voor Rotterdam bijzondere woningbouwproject begint volgende week. Voor bedragen tussen de 380 duizend en 1,3 miljoen euro staan de appartementen in de etalage. Bijna was het project niet doorgegaan door de stijgende prijzen van hout en staal. Ook nu het wel doorgaat, knagen de belangrijkste basismaterialen aan het fundament van het complex in het Lloydkwartier in Rotterdam-West. Volgens de ontwikkelaars wordt hun winst tot het minimum beperkt.

"Alle lucht is uit het project", vertelt Mark Compeer van Nice, die het concept met architect Robert Winkel van Mei architects and planners ontwikkelde. "Iedereen heeft iets prijs moeten geven. Anders gaat dit unieke project niet door."

De Sawatoren is een 50 meter hoge woontoren die bijna volledig van hout zal zijn. Alleen de funderingspalen en de liftopbouw zijn van beton. Het is een ontwerp van Mei architecten and planners in opdracht van Nice Developers & ERA Contour. In het gebouw komen 50 woningen in de middenhuur (700-1100 euro), 20 vrije sector huurwoningen en 39 koopwoningen.

Het houten complex krijgt een gevel in de vorm van een trap met terrassen, voorzien van beplanting, waarmee het pand een bijdrage levert aan de biodiversiteit. SAWA is een duurzaam gebouw. Er worden geen bouwmaterialen gebruikt die CO2 uitstoten. Het hout zal juist CO2 absorberen en opslaan.

Explosief

Door de coronacrisis stegen de afgelopen maanden de prijzen van bouwmaterialen als staal, beton, maar ook hout explosief. Tussen december 2020 en juni 2021 schoot de prijs van hout ongeveer 25 procent omhoog. Oorzaak waren de ontwikkelingen op de wereldmarkt. Veel landen kochten grote hoeveelheden hout in. Het bedrijf dat SAWA laat bouwen zegt die prijsstijgingen niet te hebben zien aankomen. Het zou in de laatste tien jaar niet zijn voorgekomen dat er zulke extreme prijsstijgingen ontstonden.

Door de enorme stijging van de houtprijs werd het bouwproject in het Lloydkwartier veel duurder. Door de vraag naar hout steeg niet alleen de prijs, ook de levering liep vertraging op. "Geen hout, geen project", realiseerde Mark Compeer zich eerder dit jaar. Dat betekende niet alleen snijden aan de ontwikkel- en realisatiekant. Ook de prijzen van de woningen ging omhoog. "Gelukkig stegen alle verkoopprijzen in de woningmarkt, zodat we het project haalbaar hebben kunnen maken."

Dat was niet van de ene op de andere dag geregeld. Tot en met het voorjaar was er volop onzekerheid. De start van de bouw werd uitgesteld en ondertussen werd gekeken hoe het nu verder moest met het project. Hoe konden de extreme prijsstijgingen van het hout worden opgevangen? Optimalisatie van het ontwerp en besparingen op bouwkosten waren onderwerp van gesprek. Ook was de belegger van de huurwoningen bereid nieuwe afspraken te maken over over de verkoopprijs.

Cadeau voor buurt en stad

De ontwikkelaars zijn niet uit op winstmaximalisatie, maar zeggen aan de buurt en de stad een cadeau te willen geven. "Bij een normaal bouwproject zouden we dit niet hebben gered. Maar omdat dit een bouwinnovatie is en alle partijen bereid zijn om dit mogelijk te maken, kunnen we de toren bouwen en neemt iedereen met veel minder opbrengst genoegen", verduidelijkt Compeer.

Maar een aantal potentiële kopers had zich al aan het project gecommitteerd. De zes tekenden eind 2020 een reserveringsovereenkomst die zes maanden liep. In de loop van het voorjaar werd voor de ontwikkelaars duidelijk dat de komst van SAWA onzeker was. In april kregen de zogenoemde pioniers al te horen dat het doorgaan twijfelachtig was.

Door scherp calculeren volgde half juni positief nieuws, maar wel met de aantekening dat de prijzen van de appartementen zouden stijgen. Toen een week later de termijn van de reservering verliep, volgde snel het gedonder. Eén van de pioniers accepteerde de prijsverhoging niet. Hij ondernam juridische stappen, die ondanks een lijmpogingen eindigden in een kort geding.

Rechtszaak

Tijdens de rechtszaak op 18 oktober legde de pionier zijn bezwaren uit. Hij zag de prijs van zijn appartement van 575 duizend euro met 85 duizend euro stijgen. Iets wat niet tijdens de gesprekken was genoemd. Dat bleek pas uit de daaropvolgende correspondentie.

Inmiddels was de overeenkomst niet verlengd. Maar was daarmee ook de geldigheid verlopen, betwistte de advocaat van de pionier? Ook was in de ontbindende voorwaarden niets opgenomen over stijgende bouwkosten.

De advocaat van de verkopende partij betoogde dat het in april al duidelijk was in het gesprek met de pioniers dat het plan met de eerder aangegeven verkoopprijzen niet haalbaar was.

Bodemprocedure

De rechter oordeelde deze week in zijn uitspraak dat ook hij in de reserveringsovereenkomst punten zag die op meerdere manieren kunnen worden uitgelegd. Maar die moeten wel worden betwist in een andere juridische procedure. Wel vond hij dat uit het gesprek in april duidelijk was dat het project financieel op dat moment niet haalbaar was. Dat betekende ook dat de ontwikkelaar moeilijk kon worden verplicht om de appartementen voor de 'oude prijs' aan te bieden. Daarom besloot de rechter om in kort geding de eisen van de pionier af te wijzen.

SAWA kan dus doorgaan. De pionier moet nog besluiten of hij naar een volgende rechter stapt. Ook heeft hij nog niet besloten of hij een woning in het complex wil kopen.

De ontwikkelaar hoopt dat beide partijen elkaar alsnog weten te vinden en het niet tot een nieuwe rechtszaak komt.