'Volgend jaar gaan we ook voor kerstverlichting op het dak, zodat overvliegende vliegtuigen weten waar de familie Lok woont'

Jaren doet de familie Lok het al, de donkere dagen net wat lichter maken met kerstverlichting. En dan niet een laf verlicht boompje. Of zo'n slinger met lampjes. Maar écht veel licht. Hoeveel jaren ze dat doen weet Monique Lok niet eens precies. Achterom kijken is niet echt haar ding, ze kijkt liever vooruit. Er dan zijn er nog genoeg dromen. “Volgend jaar willen we nog meer doen, dan willen we het dak ook meepakken. Als je in het vliegtuig zit dat je dan denkt: ‘Dat is de familie Lok!”

Dit jaar pakken ze dus uit met een enorm kado van vier bij drie meter. Op een stellage zijn duizenden gele lampjes gehangen, daaroverheen rode lampjes die de strik moet voorstellen. “Vorig jaar hadden we een sneeuwpop en dit jaar wilden we een kado”, zegt Monique. De uitkomst is een creatief bouwwerk die pontificaal tussen de twee huizen van de familie Lok in.

'Het kado' is dit jaar het nieuwe spektakelstuk | Foto: Rijnmond

Lydia Lok is de schoonzus van Monique. Hun mannen zijn broers en ze wonen gezellig naast elkaar. Dat mag iedereen weten. Als ze een snelle rekensom maakt, branden er volgens Lydia nu tienduizenden lampjes, in twee weekenden zijn opgetuigd. Over het motief hoeft ze niet lang na te denken: “Wij vinden het hartstikke gezellig. Het is fijn als je deze donkere dagen thuiskomt en het is licht in de voortuin.”

Kerstverlichting spektakel in de voortuin van de familes Lok | Foto: Rijnmond

Als de avond is gevallen en de duizenden led-lampjes hun werk, doen, komen veel buurtbewoners langs om de jaarlijkse lichtcreaties van de families Lok te bewonderen. Een bewoner in een scootmobiel zegt dat hij door de lichtjes het warm van binnen krijgt. “Ik voel warmte en liefde. Dat mag ook wel in deze wijk. We hebben al genoeg ellende gehad hier.”