Rijnmond-verslaggevers Dennis, Sinclair en Frank genieten met Feyenoord-supporters in Berlijn

Feyenoord speelt pas donderdagavond in Berlijn tegen Union Berlin maar woensdag kwamen al grote groepen Feyenoord-supporters aan in de Duitse hoofdstad. Rijnmond-verslaggevers Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Frank Stout gingen met ze in gesprek in het centrum van Berlijn.

Voor de trip naar Berlijn moet je wel wat overhebben. Daar weet een groepje supporters uit Ridderkerk alles van. Vanochtend stonden ze ultravroeg op, reden ze om 05.00 uur weg en kwamen ze om 13.00 uur aan in Berlijn.

"Prachtig, een uitduel in zo'n stad. We zijn er al bij meer geweest, ook in Rome. Daar ging het over het algemeen niet goed, maar wat ons betreft wel, hoor. Wij waren niet bij de ongeregeldheden en hebben ons uitstekend vermaakt. Dat gaan we hier ook doen. We hebben al een Berliner Weisse achter de kiezen, al raden we die sterk af."

Goede club gekozen

Een andere groep uit het Noord-Hollandse Velsen heeft ook de trip naar Berlijn gemaakt. En dat terwijl een andere Nederlandse club toch echt dichter bij Velsen ligt. "Ajax? Nee, joh. Wij hebben wél de goede club gekozen."

De groep heeft er een ware voetbaltrip van gemaakt. Na het duel Union Berlin-Feyenoord reist het door naar Mainz, waar ze oud-Feyenoords Jean-Paul Boetiüs en Jeremiah St. Juste gaan bewonderen in het duel met Borussia Mönchengladbach. "En de dag erna reizen we door naar Düsseldorf voor Fortuna Düsseldorf tegen Hansa Rostock. Kijken naar (Feyenoord huurling, red.) Robert Bozenik."

Niet voor iedereen is de trip naar Berlijn een wereldreis. Hoewel, een tweetal moest toch nog vier uur reizen. "Maar het is in ieder geval minder ver dan vanaf Rotterdam. Wij komen uit Groningen, dus met de trein was het best wel te doen. Als we naar De Kuip toe gaan, zijn we langer onderweg."

Bekijk hier de interviews van Dennis, Sinclair en Frank met de Feyenoord-supporters.

