Het Albert Schweitzer ziekenhuis luidt de noodklok: even géén nieuwe COVID-patiënten meer welkom

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht kan tijdelijk geen nieuwe coronapatiënten meer aan. Het ziekenhuis heeft naar eigen zeggen last van een 'onevenredig grote toestroom van COVID-patiënten', waardoor de druk op het personeel en de reguliere zorg enorm is. Daarom luidt het ziekenhuis de noodklok: stuur ons geen coronapatiënten meer. Het lijkt te helpen.

Achttien coronapatiënten zouden er maximaal in het Albert Schweitzer ziekenhuis moeten liggen. In werkelijkheid zijn dit er twee keer zo veel. Omdat de vaccinatiegraad in de omgeving van Dordrecht relatief laag is en het aantal besmettingen relatief hoog, krijgt het ziekenhuis veel COVID-patiënten binnen, vertelt Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur.

"We hebben in Nederland een mechanisme om het aantal coronapatiënten eerlijk over de ziekenhuizen te verdelen. Dat werkt helaas niet zo snel." In eerste instantie moeten coronapatiënten die niet in een ziekenhuis terecht kunnen worden opgevangen in de regio. In het geval van het Albert Schweitzer zou dat zelfs nog Middelburg kunnen zijn. In het ergste geval moet buiten de regio worden gezocht. Dat loopt niet goed, ziet Van der Meer.

Een lastige discussie

Wat Van der Meer wilt bereiken met de patiëntenstop, is een betere verdeling van coronapatiënten over de ziekenhuizen in zijn omgeving. Aangezien de regio Sliedrecht de "trieste koploper" is wat betreft besmettingen, stroomt het ziekenhuis rap vol. Logisch, vindt de bestuursvoorzitter, maar wel met ingrijpende gevolgen. "We hebben al vijftig operaties deze week moeten afzeggen. Nog geen spoedeisende operaties gelukkig."

Het besluit van het Albert Schweitzer ziekenhuis zorgt volgens Van der Meer voor een lastige discussie. "Patiënten moeten er niet onder lijden, goed worden geholpen en verzorgd. Maar de oproep zorgt voor beweging: wij gaan zo min mogelijk nieuwe patiënten met COVID opvangen." Met als resultaat dat de "eerste bewegingen zijn gemaakt" en dat patiënten eerlijker worden verdeeld. "De ziekenhuiscollega's reageerden er goed op."