De eerste honderden Feyenoorders al in Berlijn: 'En nu aan het bier!'

“West Berlijn, de Kurfürstendamm. Er wandelen mensen langs porno- en peepshow.” Klein Orkest bezong de indrukwekkende miljoenenstad Berlijn in hun beroemde lied ‘Over de muur’. Bijna 40 jaar later zou er een Rotterdamse versie geschreven kunnen worden. Want Het Legioen van Feyenoord neemt bezit van de stad.

Voor zover wij kunnen merken zijn die supporters niet langs de porno- en peepshow gegaan. Nee, het is vooral de Ierse pub waar Het Legioen zich verzamelt. Want waar Feyenoord ook heen gaat, of het nu het Britse Manchester is of Pristina in Kosovo: de Ierse pub is altijd de eerste verzamelplaats.

Ook in West Berlijn. Want hoewel tegenstander Union Berlin uit het Oostelijk deel van de stad komt, wordt de wedstrijd gespeeld in het Olympiastadion van Hertha BSC. Helemaal aan de westkant van Berlijn. Daar waar ook de meeste toeristische trekpleisters te vinden zijn, zoals de Brandenburger Tor.

Fans zonder kaartje

“Proost!” Ik krijg een appje van Marnix, met een foto van zijn (eerste?) biertje. Hij is ook al in de stad, maar aan de andere kant van waar ik rond loop. Berlijn is groot. Er zullen veel Feyenoorders zijn, maar ook verspreid door de stad. Niet alle supporters trekken samen op. “Ben hier undercover, hoef niet op beeld,” reageert hij op de vraag of ik hem nog kan interviewen. Dat antwoord liet zich al raden, Marnix hoort bij de vele supporters die in het buitenland die zonder clubuitingen rondloopt.

Een kaartje voor de wedstrijd heeft hij niet. En daar is hij niet de enige in. De inschatting is dat er velen zijn zoals hij. Zeker in een stad die op zich prima aan te rijden is, met auto of trein. Een stad die sowieso de moeite waard is om te bezoeken, ook als Feyenoord er niet zou spelen. Maar dat er zoveel honderden Nederlanders zijn vandaag, heeft natuurlijk maar één reden: de komst van Feyenoord.

Twee keer kwam er een grote groep met fans aan. Met de trein op het Haubtbahnhof van Berlijn. Om 13:00 uur en rond 16:00 uur. Een treinrit van enkele uren, waarin al behoorlijk wat drank werd genuttigd en 'het lied van Feyenoord' al meermaals klonk. Ook na aankomst.

Grote sportieve belangen in Berlijn

Zo'n 5200 Feyenoorders mogen het stadion in. Afgelopen week maakten de Duitsers bekend dat er extra kaarten vrij kwamen voor het uitvak. Wie weet gaat hun support Feyenoord inspireren tot grote daden. Want de sportieve belangen zijn immens. Feyenoord kan bij een overwinning eventueel al zeker zijn van overwinteren.

"In de media gaat het veel over ons,” zegt Martin. Hij loopt rond in Berlijn in spijkerbroek en zwarte jas. Geen Feyenoord-uitingen. “Geen zin in problemen joh. Maar het moet gaan over de wedstrijd. Dit is echt een belangrijke. Wat ik er van denk? Hoe Slot nu speelt, daar hebben die Duitsers het lastig mee. Ook in een thuiswedstrijd ja. Ik zeg gewoon 0-3! Je moet toch vertrouwen hebben, niet dan?”

De Rotterdammers komen bij winst in Berlijn op 10 punten. En als Maccabi Haifa zou stunten in Praag en winnen van Slavia Praag, dan kunnen alleen de Israeliërs Feyenoord nog inhalen. Plek 2, dat recht geeft op een tussenronde in februari, is dan al zeker voor Feyenoord. In 2015 waren de Rotterdammers voor het laatst na de winterstop nog actief in Europa.

Voor Het Legioen zou het, buiten de trip naar Praag aan het einde van deze maand, nóg een mooie reis naar het buitenland betekenen. Een bezoek aan een mooie, grote club in een miljoenenstad als Berlijn zou dan weer hoog op het lijstje staan van de fans.