Patiënt Kijvelanden viel op Kerstavond drie medewerkers aan met een mes omdat het eten te laat kwam

De verdachte straalde woensdag aan alle kanten uit dat hij eigenlijk niet in de rechtszaal wilde zijn. Met zijn groene hoodie over zijn hoofd getrokken, sprak hij deels in het Nederlands, deels in het Engels. "Wat zou jij zelf willen?", vroeg de rechter. "I want to die. Iedereen irriteert mij en wil met mij vechten. Niemand begrijpt me en wil naar me luisteren."



Toen de rechter over het voorval op 24 december begon, werd hij ook boos. "Ik heb niemand geraakt, alleen met het mes gezwaaid. Het was een botermesje." Door zijn boosheid in de rechtszaal werd het praktisch onmogelijk nog langer een gesprek met hem te voeren. De 28-jarige man werd door de parketpolitie weer meegenomen, terug naar Vught waar hij vastzit. De rechtszaak ging verder zonder hem.

Chronisch psychotisch

De rechters, officier van justitie en advocaat bogen zich over de moeilijke vraag: wat moet er met deze man gebeuren? Welke hulp is het beste? De Rotterdammer is tien jaar geleden van Curaçao naar Nederland gekomen om af te kicken van de harddrugs. Sindsdien is hij van kliniek naar kliniek gegaan, wat de onrust in zijn hoofd heeft verergerd. Hij is schizofreen, chronisch psychotisch en zwakbegaafd.



In het penitentiair psychiatrisch centrum in Vught gaat het steeds slechter met hem. Tbs met dwangverpleging is dan misschien de oplossing, zegt justitie. Advocaat J. Smits betwijfelt dat. "Hij slikt in Vught geen medicijnen meer. Hij zit maar op zijn kamer, er gebeurt niets. Moet je hem dan naar een tbs-kliniek sturen? Als een dier in een kooi stoppen?" Zij pleit voor een psychiatrische kliniek waar wel een hoog beveiligingsniveau mogelijk is.



Terug naar Curaçao gaan, kwam ook als optie op tafel, maar dat stuit op nog grotere problemen: op het eiland is geen gespecialiseerde hulp beschikbaar voor een patiënt als hij. De rechter in Rotterdam besluit op 17 november of de man naar een tbs-kliniek gaat of een andere instelling.