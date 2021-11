Feyenoord-trainer Arne Slot over Union Berlin-uit: 'Sparta heeft ons een goed voorproefje gegeven'

Arne Slot begon de persconferentie door zich uit te spreken over de vele meegereisde fans. "Dat er 5200 mensen bij zijn, is heel bijzonder. De wedstrijd vorige keer tegen Union Berlin was, in het stadion, ook heel indrukwekkend. Ik herhaal ín het stadion, want wat daar buiten gebeurde was niet goed natuurlijk", zegt Slot.

Wat betreft incidenten begon het vanwege niet al te goed, met de bekladding van de Berlijnse Muur met de tekst 'Feyenoord'. ''Het begin is niet goed, laat dat duidelijk zijn. Maar ik geloof er wel in dat het allemaal goed zal gaan verlopen.''

Slot hoopt dat dat ook op het veld zo zal zijn. Al wordt het in het OIympiastadion, waar het duel wordt gespeeld, geen makkie. "Ik verwacht dat Union op dezelfde manier speelt als ze altijd doen en daar zijn ze zeer succesvol mee geweest. Het wordt lastig om telkens de ballen van hun achter onze verdediging tegen te houden, maar daar gaan we wel alles aan doen."

Toch denkt de trainer dat Feyenoord daar meer dan genoeg tegenover kan stellen. Onder meer omdat Feyenoord met Sparta-uit al zo'n zelfde duel meemaakte. "Dat was voor ons een prima voorproefje van het duel voor morgen. Zij speelden ook verdedigend, wat Union ook doet. En wij gaan het niet anders doen dan tegen Sparta. Dus hoog druk zetten en via de opbouw over de grond tot kansen komen. Al moeten we ons daar ook niet blind op staren. Een goed resultaat is het belangrijkst."

Ook sprak de trainer zich nog uit over Mark Diemers, die terugkeert in de wedstrijdselectie van Feyenoord. ''Zijn perspectief? Voor zijn positie is er veel concurrentie. Maar Mark heeft keihard gewerkt om terug te komen en dat gunnen we hem allemaal."

Kijk hier de persconferentie met Arne Slot terug.