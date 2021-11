Twee Feyenoordfans gearresteerd voor bekladden Berlijnse Muur

In Berlijn zijn twee Feyenoord-fans gearresteerd voor het bekladden van de Berlijnse Muur. De mannen van 21 en 25 zijn in de Duitse hoofdstad vanwege de Conference League-wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin. Beide mannen zijn aangehouden, meldt een woordvoerder van de Berlijnse politie.

De twee Nederlanders kalkten de tekst 'Feyenoord' op de East Side Gallery, een bekend stuk van de Berlijnse Muur vol met kunst. Het werk werd door 118 kunstenaars beschilderd vanaf 1989 na de val van de Muur. De tekst die de fans opspoten is ruim 18 bij 2 meter groot meldt de Berlijnse politie.

De mannen werden betrapt door een beveiligingsbedrijf, waarna de politie werd gebeld en het duo gearresteerd. De mannen hadden verfresten op hun handen en spuitbussen in hun bezit. Inmiddels zijn ze alweer vrijgelaten - de Duitse recherche doet onderzoek naar het voorval.

Feyenoord neemt het op 4 november op tegen Union Berlin in de recent opgetogen Conference League. Bij de wedstrijd in Rotterdam clashte de Rotterdamse politie met Unionfans, terwijl Feyenoordsupporters de clubleiding van hun Duitse tegenstander aanvielen. Er zijn in totaal 5200 tickets voor de heenwedstrijd voor Feyenoordsupporters gereserveerd, de rest zijn voor Unionfans bedoeld.