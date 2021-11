RIVM: 867 nieuwe coronabesmettingen, 5 ziekenhuisopnames

Bij het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 867 nieuwe besmettingen in onze regio geregistreerd. Dat zijn er meer dan dinsdag, toen er 693 nieuwe besmettingen waren. Maandag waren het er 606. Ook zijn 5 regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis. 2 coronapatiƫnten uit de regio zijn overleden.

Het aantal besmettingen schommelt al een paar dagen op en neer. Zondag waren het er nog 910, en zaterdag 658. Op vrijdag ging het om 862 besmettingen. Gemiddeld is wel sprake van een stijging van het aantal besmettingen.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10:00 uur vanmorgen 9195 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 1459 meer dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 7975 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 35 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

In de ziekenhuizen bleef de bezetting min of meer stabiel. Er liggen nu 1310 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1312), van wie 250 op de IC (gisteren: 240), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Bij het RIVM werden 33 overleden coronapatiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 17 doden per dag, tegen 12 doden per dag een week eerder.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 25 - 3536

Albrandswaard: 12 - 3779

Barendrecht: 20 - 7072

Brielle: 4 - 2015

Capelle aan den IJssel: 27 - 9941

Dordrecht: 58 - 17237

Goeree-Overflakkee: 58 - 6037

Gorinchem: 16 - 5226

Hardinxveld-Giessendam: 19 - 3500

Hellevoetsluis: 15 - 4571

Hendrik-Ido-Ambacht: 26 - 4634

Hoeksche Waard: 63 - 10863

Krimpen aan den IJssel: 17 - 4436

Lansingerland: 38 - 8538

Maassluis: 14 - 4426

Molenlanden: 47 - 7385

Nissewaard: 14 - 10986

Papendrecht: 13 - 4307

Ridderkerk: 18 - 7198

Rotterdam: 271 - 103700

Schiedam: 13 - 11528

Sliedrecht: 26 - 4322

Vlaardingen: 22 - 10722

Westvoorne: 4 - 1449

Zwijndrecht: 27 - 6506