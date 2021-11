Rustig verlopen demonstratie tegen politiegeweld op het Stadhuisplein: 'Politiegeweld = politiek geweld!'

Om 18:30 is het Stadhuisplein nog vrij leeg, maar langzamerhand sluiten steeds meer mensen aan en stroomt het plein vol. De demonstranten komen bijeen om te protesteren tegen politiegeweld in algemene zin, maar vooral ook tegen het ingrijpen van de politie op 17 oktober, tijdens de Woonopstand. Veel demonstranten vertegenwoordigen een linkse politieke partij, zoals BIJ1, SP of GroenLinks.

De demonstratie verloopt rustig. Voor zo'n 250 aanwezigen dragen de sprekers hun boodschappen voor: bij het politieoptreden was sprake van excessief geweld. Dit soort ingrijpen zet het recht op demonstreren onder druk, vinden de sprekers en demonstranten. De massa is gewapend met leuzen als: "Kraken, kraken, kraken gaat door" of "vecht, vecht vecht, demonstreren is een recht."

'Waar ik voor vecht? Demonstratierecht!' | Foto: Rijnmond

Om hun boodschap extra kracht bij te zetten hebben de demonstranten vlaggen, spandoeken en borden bij zich. Hierop staan boodschappen voor politici, politie en degenen die het moeten horen. Zoals "End police brutality", "Politiegeweld = politiek geweld" of "Gekleed in zwartrood, moet ik nu dood?" Gemeenteraadslieden en komen niet aan bod als sprekers. Wel zijn er agenten present die de demonstratie in goede banen moeten leiden.

Tijdens een rondgang onder de demonstranten wordt één ding duidelijk: de Woonopstand is ze niet in de koude kleren gaan zitten. Velen waren aanwezig bij de Woonopstand, anderen zijn er om hun solidariteit te tonen. "Wij voelen ons niet gesteund door de politie. We kunnen niet opkomen voor datgene waar we voor staan," zegt één van de demonstranten. "Ik ben dichtbij het geweld geweest. Daarom sta ik hier. Uiteindelijk willen we gewoon weten wat er gebeurd is, daarom vragen we om een onafhankelijk onderzoek."

Een protestant bij de demonstratie tegen politiegeweld | Foto: Rijnmond

Dit laatste is een harde eis van de organisatie van de Woonopstand: een extern onderzoek naar het politieoptreden op 17 oktober. Op 4 november overhandigt de organisatie van de Woonopstand een zwartboek aan burgemeester Aboutaleb, bij aanvang van de commissievergadering Veiligheid en Bestuur. In dit zwartboek staan getuigenissen van aanwezige demonstranten, soms geflankeerd door een foto van hun verwondingen.

Verder eisen de organisatoren einde aan politiegeweld, einde aan discriminatie bij de politie en een einde aan het almaar verder bewapenen van de politie.