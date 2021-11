Gernot Trauner denkt dat eerdere Union Berlin-zege Feyenoord in de kaart speelt: 'Dat kan ons helpen'

"Het kan best wel helpen dat zij moeten komen. Er ontstaat daardoor waarschijnlijk meer ruimte achter hun defensie, waarvan wij gebruik kunnen maken. Wij hebben de kwaliteiten om iedere wedstrijd wel een keer te scoren", zegt Gernot Trauner op de afsluitende persconferentie voor het duel met Union Berlin.

De verdediger is in zijn debuutseizoen voor Feyenoord direct een gewaardeerde kracht, zowel binnen de club als bij de supporters. Het doet Trauner goed, al lijkt hij nog steeds behoorlijk onder de indruk van Feyenoord. "De club is zoveel meer dan ik dacht. De club is heel groot en de supporters zijn enorm fanatiek. Het geeft me telkens weer een enorme boost als ik voor hen kan spelen."

Bekijk hier de persconferentie met Gernot Trauner.