Dit mag je écht niet missen in het nieuwe Depot Boijmans Van Beuningen

Wanneer Sjarel Ex over het Depot Boijmans van Beuningen begint, kijkt hij opgewonden. Na vijftien jaar plannen en vier jaar bouwen, is dat niet meer dan logisch. Speciaal voor de eerste Depot-bezoekers deelt hij zijn favoriete elementen en aangezichten van het nieuwe gebouw.

1. Het uitzicht vanaf het dak

Uitzicht vanaf het dak van het Depot. | Foto: Ossip van Duivenbode

Het allereerste wat Sjarel Ex te binnen schiet, is het restaurant met terras op het dak van het Depot Het gebouw mag dan architectonisch verfijnd in elkaar zitten, maar het uitzicht vanaf het bijna 40 meter hoge gebouw is ook niet verkeerd. "Op het dak heb je een prachtig uitzicht over heel Rotterdam en verder. Je kunt zelfs Delft zien. Als je op het dak bent met zonsondergang, dan weerkaatst het Depot de zachte zon en lucht."

Omdat de buitenkant van het gebouw bestaat uit weerkaatsende panelen, wordt de zonsondergang op meerdere plekken weerkaatst. Hierdoor wordt de hele omgeving ingepakt met warm, tanend zonlicht. "En er zit ook een heel leuk nest met kauwtjes op het dak. Die zijn ontzettend speels en sierlijk!"

2. Het aanzicht vanaf de Mathenesserlaan

Terwijl je loopt, verandert de manier waarop je Rotterdam ziet. | Foto: Ossip van Duivenbode

Het Depot Boijmans van Beuningen staat natuurlijk bekend om zijn velen spiegels en uitgebreide kunstcollectie, maar de buitenkant is ook de moeite waard. "Als je vanaf het Wester Paviljoen aan de Mathenesserlaan naar het Depot loopt, zie je Rotterdam in de reflectie van het gebouw."

"En terwijl je loopt, verandert je perspectief op het stadsgezicht van Rotterdam. Hoe dichterbij je komt, hoe dichterbij de stad is."

3. Het lichtkunstwerk van Pipilotti Rist

De lichtkunst van Pipilotti Rist verbindt de twee Boijmansgebouwen. | Foto: Ossip van Duivenbode

Speciaal voor het museum maakte de Zwitserse licht- en videokunstenares Pipilotti Rist een kunstwerk dat de twee Boijmans gebouwen verbindt. Tussen beide gebouwen, het tijdelijk gesloten museum en het Depot, is een soort boog geplaatst. In het midden zitten bloemstengels, waaraan weer een soort lelies vastzitten, vertel Ex.

"Bij het Boijmans weet men inmiddels dat spiegels licht weerkaatsen, want ook deze lelies geven licht. Hierdoor wordt de grond tussen de gebouwen verlicht én reflecteert het licht vanaf het Depot op de omgeving. En dat kan je gewoon zien als je 's avonds langsloopt of uitgaat op de Witte de Withstraat."

4. Omhoog kijken vanuit het Atrium

Het uitzicht vanaf het Atrium. | Foto: Rijnmond

"Het eerste wat je moet doen als het Depot bezoekt, is omhoog kijken vanuit het atrium. Dan zie je een imposant bouwwerk van metaal en glas boven je hangen. Het lijkt net een kathedraal", zegt Ex.

Wat het Boijmans ook heeft gedaan, is legio kunstwerken in glazen vitrines zetten. "Zo kan je deze werken vanuit allerlei perspectieven bekijken. Neem bijvoorbeeld het mannetje van Maurizio Cattelan. Normaal gesproken zie je alleen zijn hoofd uit de grond steken, maar nu zit hij in een vitrine en kun je het van de onderkant aanschouwen en zie je ook zijn beentjes," zegt Ex, doelend op het werk Untitled (Manhole) van de Italiaanse kunstenaar.

5. Meekijken met restauratoren

Restauratie-atelier in het Depot. | Foto: Rob Becker

Eén van de opmerkelijkste dingen aan het Depot Boijmans van Beuningen is dat je live kan meekijken met hoe restauratoren te werk gaan. "Zij werken achter glazen wanden waar het publiek doorheen kan kijken. Je kunt zelfs een rondleiding boeken en met ze praten," vertelt hij. Deze restauratoren zijn er niet alleen maar voor vermaak van het publiek.

Ze zijn ook druk bezig met het herstellen van kunstwerken. "Van Gogh was bijvoorbeeld een arme kunstenaar, waardoor hij slechte materialen gebruikte. Zonder innovatie en restauratie was zijn werk al verloren gegaan. Maar de hedendaagse 'natuurwetenschappelijke techniek' heeft het mogelijk gemaakt om kunst beter te bewaren. Hoe dat werkt laten wij hier zien."

Veel bezoekers

Het Depot wordt de eerste weken druk bezocht. Wie een ticket heeft, kan zelf ronddwalen door het depot, maar ook een tour boeken. Die begint elke 20 minuten en duurt een half uur.

Benieuwd naar hoe het Depot eruitziet van binnen? Bekijk de video hieronder: