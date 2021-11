Spuitbus ontploft in woning in Rotterdam-West: twee gewonden naar het ziekenhuis

Een explosie heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor grote chaos gezorgd in Rotterdam-West. Op de hoek van de Aelbrechtskade en Hooidrift werden rond middernacht de binnenmuren en ramen weggeblazen van een woning op de eerste verdieping. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De ontploffing gebeurde terwijl de bewoner een spuitbus gebruikte. De man verklaarde tegen de hulpdiensten dat hij de spray nodig had tegen ongedierte, vermoedelijk kakkerlakken. Niet is bekend of op dat moment ook vuur werd gebruikt in de woning.

De man liep door de ontploffing brandwonden aan armen, rug en benen op. Een andere man liep lichtere verwondingen op.

Door de druk werden binnenmuren weggeslagen. In de buitenmuur zitten scheuren. Aangezien in de nacht met een hoogwerker niet kon worden vastgesteld dat de buitenmuur stabiel is, is de directe omgeving van de Aelbrechtskade voor al het verkeer afgesloten.

Door de explosie moesten meerdere panden worden ontruimd. Uiteindelijk werden de vijf bewoners van het pand, dat drie verdiepingen telt, in hotels ondergebracht. Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam doet verder onderzoek. Ook de explosievenexpert van de politie kijkt mee.