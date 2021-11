Het weer van vandaag: af en toe zon en een enkele bui

Vandaag begint de dag landinwaarts met (dichte) mist. De mist verdwijnt in de loop van de ochtend. Verder zien we veel bewolking met soms wat zon en trekken enkele buien over de regio.

De meeste buien vallen in het westen van de regio. Het wordt vanmiddag maximaal 11 graden. Er waait een zwakke tot matige en aan zee vanmiddag vrij krachtige noordwestenwind, kracht 2 tot 5.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en trekken enkele buien over de regio. De temperatuur varieert van 9 graden langs de kust tot 5 graden in het oosten van het Rijnmondgebied. Er waait een zwakke tot matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 2 tot 5.

Morgen is er af en toe zon en valt er in de ochtend eerst nog een bui. In de middag blijft het vrijwel overal droog. Bij een zwakke tot matige en aan zee eerst soms vrij krachtige westen- tot noordwesten wind wordt het 12 graden.

VOORUITZICHTEN

Op zaterdag is het bewolkt en blijft het overdag vrijwel droog. Tussen zaterdagavond en zondagochtend valt er af en toe regen. Daarna blijft het ligt wisselvallig in de regio en ligt de temperatuur in de middag rond het gemiddelde, maar de nachten verlopen eerst vrij zacht. Op zondag staat er een stevige westenwind.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR

Tussen 1 en 10 november bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 12,0 graden en de minimumtemperatuur 6,0 graden. Er valt gemiddeld 33,2 mm neerslag.