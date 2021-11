Hooglanders terug op Eiland van Brienenoord: 'Je zou er verliefd op worden'

Namen hebben de bruine oerkoeien niet. Wel een markant, geel nummer in hun oor. En volgens Troost zijn ze sowieso goed uit elkaar te houden. "Geen een is hetzelfde." De Hooglanders zijn een jaar oud. Twee exemplaren komen uit het Schiebroekse Park, de derde woonde eerder in Hoogvliet. "Een van hen gaat de baas worden. Maar het is nu nog niet duidelijk wie. Daar wordt nog wat strijd over gevoerd."

Omdat er de afgelopen jaren niet gegraasd is, barst het op het eiland van het eten. Troost: "Deze dames komen de winter wel door. Ze kunnen sowieso een hoop hebben. En ze hebben ook wel een vetje, zoals je ziet."

Twintig meter

Bezoekers van het eiland hoeven niet bang voor de dieren te zijn, zegt de boswachter. "Het zijn heel rustige koeien. Als je ze met rust laat, laten ze jou ook met rust. Het best kun je op twintig meter afstand van ze blijven."

Wie het toch niet ziet zitten om plots oog in oog te staan met een stevig behoornde tante, kan overigens ook gewoon naar het eiland in Rotterdam-IJsselmonde komen. Op een deel van het eiland kunnen de koeien niet komen.