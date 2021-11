Rustige nacht in Berlijn, nog meer Feyenoord-supporters onderweg

Een Feyenoordvlag hangt aan de Kurfürstendamm in Berlijn | Foto: Rijnmond

Waar vooraf werd gevreesd voor ongeregeldheden verliep de woensdagavond in Berlijn op het eerste oog rustig. Op donderdagochtend zijn er geen grote incidenten bekend.

Honderden Feyenoord-supporters verzamelden zich woensdag op de Hackescher Markt in het centrum van Berlijn. Nadat er voor de vijfde maal een fakkel op het terras werd afgestoken was de maat vol voor de in groten getale aanwezige politie. De supporters werden rond 18 uur gesommeerd het plein te verlaten.

Rond het plein bleef een groep nog zo’n drie kwartier hangen, maar om 18:45 uur was het rustig in de omgeving van de Hackescher Markt. Door de hele stad zwierven groepen Feyenoord-supporters, nauwlettend gevolgd door een enorme hoeveelheid aan Duitse agenten.

Ook waren er geruchten over een confrontatie tussen Feyenoord-supporters en Hertha BSC (de grootste club uit Berlijn), maar zover kwam het niet. Door de hele stad vierden fans hun eigen feestje en bleef het rustig op straat.

Meer supporters

Inmiddels zijn er nog meer supporters onderweg naar Berlijn om vanavond hun ploeg te ondersteunen. Vannacht zijn er enkele bussen vertrokken vanuit Rotterdam richting de Duitse hoofdstad.

Vermoedelijk zal het Legioen met de metro naar het Olympiastadion gaan, vanaf de Hackescher Markt of vanaf Alexanderplatz.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Luzern zal de selectie van trainer Arne Slot vandaag geen stadswandeling maken. Het wordt hen om veiligheidsredenen afgeraden.

De wedstrijd tussen Union Berlin en Feyenoord begint om 21:00 uur en is natuurlijk live te volgen op Radio Rijnmond. Onze uitzending met uitgebreide voorbeschouwing begint een uur eerder.