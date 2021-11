Duitse politie voorkomt met aanhouding 58 Feyenoord-fans mogelijke vechtpartij in Berlijn

De politie verricht aanhoudingen in Berlijn. | Foto: Rijnmond

De politie in Berlijn heeft woensdagavond en donderdagnacht 71 personen aangehouden rondom de voetbalwedstrijd Union Berlin-Feyenoord. Onder hen zijn 58 fans van de Rotterdamse club.

Aan het begin van de avond was het nog redelijk gezellig. De meeste Rotterdamse fans verzamelden zich rond de Hackescher Markt. "Eerst was het alleen bierdrinken en een beetje vuurwerk", vertelt een woordvoerder van de politie. "Toen de sfeer een beetje omsloeg en met dingen werd gegooid, is besloten om de kroegen te sluiten. Een enkeling moest met een beetje duw- en trekwerk uit de cafe's worden verwijderd."

In de loop van de avond kreeg de politie melding van problemen bij de Meringdam in Kreuzberg. "De Rotterdamse fans die we daar aantroffen waren zich aan het voorbereiden op een confrontatie. Ze hadden naast vuurwerk, ook bivakmutsen, handschoenen en gebitsbeschermers bij zich. De 58 zijn aangehouden."

In de nacht werden bij het Treptower Park nog eens dertien fans van Union Berlin aangehouden. Eerder op de dag werden acht personen aangehouden vanwege verschillende overtredingen. Ook werd van 46 personen de identiteit gecontroleerd.

"Een rechter gaat in de ochtend beoordelen wat met onder anderen de 58 Nederlandse fans gaat gebeuren. Mogelijk kunnen ze de wedstrijd niet meer bijwonen", zegt de politiewoordvoerder.

De Duitse politie zet 600 agenten in rond de wedstrijd die donderdagavond om 21:00 uur begint.