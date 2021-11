Elf jaar gevangenisstraf voor 21-jarige Amsterdammers die 'Chuchu' doodstaken op de Scheveningse Pier

De 19-jarige Cennethson 'Chuchu' Janga stierf op 10 augustus 2020. Hij had steekwonden in zijn hart en buik. Achter het geweld ging volgens justitie een ruzie schuil tussen twee drillrapgroepen uit Rotterdam en Amsterdam.

Drillrap is een vorm van hiphop waarin veel over geweld wordt gerapt en met wapens wordt gepronkt in videoclips. De groepen 73 De Pijp en 24 uit Rotterdam stonden al langer tegenover elkaar. Ze daagden elkaar onder meer uit via Snapchat.

'Die beef' regelen

Op 9 augustus plaatst de voorman van de Rotterdammers, Blacka 24, een bericht waarin hij zijn rivalen uitdaagt om 'die beef in één keer te regelen, ergens tussen Amsterdam en Rotterdam'. De Rotterdammers hebben kort daarvoor een Amsterdammer te grazen genomen.

De voorman van de Amsterdamse groep, Ty B., antwoordt dat hij de volgende dag in Scheveningen zal zijn. B. gaat vanuit Amsterdam met drie vrienden naar de badplaats, onder wie Darrel L. en Roan W. Ze gaan chillen. De Rotterdamse groep bestaat uit zo'n twintig man. Chuchu is ook mee, al is hij geen lid van de drillrapgroep 24.

Op de Pier komen de twee groepen elkaar tegen, in eerste instantie onderaan de trap aan het begin van de Pier. De Amsterdammers lopen naar boven en gaan op een terrasje zitten. De Rotterdammers gaan erachteraan en lokken een confrontatie uit, die nog geen twintig seconden duurt. In de commotie wordt Chuchu twee keer gestoken. Een van de verwondingen wordt hem fataal.

Op camerabeelden is het steken niet heel goed te zien. Wel zijn er duidelijke beelden van verdachte L. die, als hij wegrent, in elke hand een mes vasthoudt, en van Ty B., die met een getrokken vuurwapen achter Chuchu aanrent. Ty B. is nog altijd voortvluchtig.