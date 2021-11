Gemeente Rotterdam nog niet klaar met pandeigenaar die reclamedoek ophing: 'Dit wil je niet in de stad'

De gemeente Rotterdam gaat onderzoeken of de verhuurder die wekenlang een groot reclamedoek voor een flat in het centrum heeft opgehangen nog meer panden in de stad heeft en of hij een dergelijke actie vaker heeft gedaan. "Dit is niet wat je wilt in je stad. Ik wil vervolgstappen", zegt wethouder Bas Kurvers over de gebeurtenissen rond het pand aan de Karel Doormanstraat.

Als een pandeigenaar werkzaamheden aan zijn vastgoed laat uitvoeren waarvoor een steiger nodig is dan moet een speciale vergunning worden aangevraagd. Het gaat dan om een bouwplaatsvergunning die uitgegeven wordt door de dienst Stadsbeheer. De pandeigenaar wordt dan verplicht een doek op te hangen om stof en afval op te vangen.

Voor dat doek gelden wel allerlei eisen. "Het moet bijvoorbeeld lichtdoorlatend zijn en er mag geen hele opvallende reclame op staan. Iets dat op deze doeken wel is gebeurd", stelt de wethouder.

Wil de eigenaar of het bouwbedrijf wel informatie op het doek zetten, dan is daar een speciale vergunning voor nodig. Die informatie op dat doek mag niet tot overlast leiden. Vaak gaat het dan om reclame van de bouwer of informatie over de verbouwing. Het afgelopen jaar is zes keer zo'n vergunning door Rotterdam afgegeven. Die klussen leidden niet tot klachten.

"Dit is een unieke zaak", vindt wethouder Kurvers. Ook al is het doek weggehaald, hij is nog niet klaar met deze pandeigenaar. Wie is hij? Heeft hij nog andere panden en hoe gaat het daarmee?

De gemeente heeft geen mogelijkheid om de pandeigenaar een boete voor de reclamedoeken te geven. Wel kunnen de bewoners zelf een rechtszaak beginnen. De gemeente heeft gezegd hen daarbij te willen ondersteunen.