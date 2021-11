Feyenoord-supporters zorgen voor sfeer in regenachtig Berlijn; volg hier alles rond de wedstrijddag

Donderdagavond om 21:00 uur trapt Feyenoord in de Conference League af tegen Union Berlin. De Duitse hoofdstad stroomt inmiddels langzaam maar zeker vol met duizenden Feyenoorders. Frank Stout, Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn namens Rijnmond in Berlijn en houden je via dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen.

• De politie in Berlijn heeft woensdagavond en donderdagnacht 58 Feyenoord-supporters aangehouden.

• Meer supporters zijn onderweg naar de Duitse hoofdstad.

• Om 14:00 uur gaan onze verslaggevers via het Facebookaccount van Rijnmond Sport live in gesprek met supporters in Berlijn.

Lees hier het liveblog van woensdag terug.