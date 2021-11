Feyenoord won donderdagavond met 2-1 op bezoek bij Union Berlin. In de Duitse hoofdstad zijn duizenden Feyenoorders aanwezig, zowel in het Olympiastadion als in de stad. Frank Stout, Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn namens Rijnmond in Berlijn en houden je via dit liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen.