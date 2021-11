Taakstraf geëist voor fataal ongeluk met vrachtwagen bij Ridderkerk

Het ging om een complex ongeluk op 3 juni 2020, waarbij de vrachtwagenchauffeur niet direct schuldig was aan het overlijden van de motorrijder. De chauffeur wilde van baan veranderen en zag niet dat er een zwarte auto naast hem reed. Hij raakte de Ford links achter waardoor deze ging tollen. Achteropkomend verkeer moest plotseling remmen waarbij de 51-jarige motorrijder op een bestelbusje voor hem klapte. De man is tevergeefs gereanimeerd.



De 48-jarige vrachtwagenchauffeur heeft een eigen lezing van het ongeluk. "Ik begrijp niet dat ik de zwarte auto niet zag. Mogelijk omdat hij bijna dezelfde kleur had als het wegdek. De auto kwam juist mijn kant op en gaf ook nog eens vol gas. De bestuurder van de zwarte auto is de oorzaak van het ongeval, niet ik." De man rijdt al 23 jaar op een vrachtwagen en is niet eerder bij een ongeluk betrokken geweest.



Spiegels minder goed

Hij verklaarde verder dat hij in een oude vrachtwagen reed waarbij de spiegels minder goed zicht bieden. Ook stelde hij dat de motorrijder zelf te dicht op zijn voorganger heeft gezeten. "Hij leek haast te hebben." De rechter merkte op dat deze waarneming slechts een interpretatie kan zijn.



De vrouw van het slachtoffer zei in de rechtszaal dat zij wel moeite had met deze opmerking van de verdachte. "Volgens mij had hij vrij baan." In haar slachtofferverklaring bleef zij opmerkelijk beheerst. "Ik ben niet boos, ik voel geen haat. Het gaat mij niet om een veroordeling. Ik zeg wel tegen iedereen: wees je bewust in het verkeer."



De vrouw had een foto van haar overleden man meegenomen en toonde die aan de rechtbank en de verdachte. "Hij heeft vele harten geraakt en dat maakt mij trots. IJzig koud waait nu de wind, alsof mijn wortels abrupt zijn afgerukt."

Justitie wil naast een werkstraf een voorwaardelijk ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar. Als het rijbewijs direct zou worden ingetrokken, zou de chauffeur zijn baan kwijtraken. De rechter in Rotterdam doet op 18 november uitspraak.