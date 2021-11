Aboutaleb over bekladden Berlijnse Muur: 'Ongehoord en gevoelloos, een grove belediging voor de stad'

De Duitse politie heeft gegronde redenen voor de aanhouding van de Feyenoord supporters. Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb over de 58 gearresteerde Feyenoordfans in Berlijn, onder meer voor het bekladden van de Berlijnse Muur.

De politie in Berlijn heeft 71 personen aangehouden rondom de voetbalwedstrijd Union Berlin-Feyenoord. Onder hen zijn 58 fans van de Rotterdamse club. Twee van hen worden ervan verdacht 'Feyenoord' in graffiti te hebben aangebracht op een restant van de Berlijnse Muur. Het gaat om het muurgedeelte dat bekend is geworden als East Side Gallery.

Aboutaleb: "Ik schrik ervan omdat de Duitsers vanaf het begin hebben gezegd dat ze voor een goede ontvangst zouden zorgen. Blijkbaar hebben de aanwezigen daar kans gezien om de naam van Rotterdam en Feyenoord te vergallen. Ik kan het niet anders verwoorden. Ik ben het meest boos over de beklading van de historische Berlijnse muur. Stel je voor dat supporters uit andere landen naar Nederland komen en het monument van Zadkine op Plein 1940 gaan bekladden. Dat is een grove belediging. De Berlijnse muur staat voor grote offer dat de Duitsers hebben gebracht, daar zijn velen gestorven. De muur heeft een grote culturele en historische waarde. En precies daar ga je ze beledigen. Dat is echt ongehoord en gevoelloos. Of ze hebben dat gevoel juist wel en hebben het bewust gedaan om mensen te raken. In dat geval is het nog erger."

Over de daders kan de burgemeester niet veel zeggen. "Het zijn in ieder geval nieuwe, jonge mensen zoals we die niet eerder hebben gekend. Wat er nu gebeurt is een fenomeen dat we los moeten koppelen van de Feyenoord voetbalorganisatie. De echte supporters doen dit niet. Je ziet ook dat als je dit soort figuren een stadionverbod oplegt, ze hun idiotie verleggen naar de plekken daarbuiten. Daarom moeten we ons oriënteren op de manieren om hiermee om te gaan. "