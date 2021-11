HET OPKAMERTJE 17 okt 2021

Vast in de VS & James Bond

EERSTE UUR

VAN HET PAD

1. Esmee - Max Douw

2. Zwerver - Maarten van Roozendaal

3. Dag Esmee - Acda en De Munnik

ECHT GEBEURD

4. Gevangen - Victor Brands

5. This wall between us - Emitt Rhodes

CRIMINELEN

6. Last meal - Hurricane Harry

7. Veenhuizen - Jacky R.

8. Met mijn thermische lans - Aage M.

9. Heer Olivier - Mike Vincent

10. Geef de conducteur gewoon een wapen - Roel C. Verburg

TWEEDE UUR

QUANTUM OF SOLACE

1. No good about goodbye - Shirley Bassey

2. Another way to die - Jack White & Alicia Keys

3. Quantum of Solace - Amy Winehouse

JAMES BOND

4. James Bond theme

5. Why does JB sound like JB - Dan Golding

6. The Bullet - Caro Emerald

TUNES STEPHEN EMMER

7. Filmfestival Rotterdam - Stephen Emmer

8. Nederland 1 Stationcall - Stephen Emmer

9. Verenigde Verzekeraars - Stephen Emmer

RADIO-JINGLES

10. You ain’t heard nothing yet - All time favourite jingles

11. One, two, three jumps ahead - All time favourite jingles

12. Whoopy - All time favourite jingles

FRANS

13. Ballade pour ma mémoire - Liliane Davis & Francis Lai

14. Assedic - Pomplamoose

15. La mauvaise réputation - George Brassens

MUZIEK VAN TV

16. Mama is moe - Yentl & De Boer (HLF8)

17. Neem een snor - Welkom in de IJzeren Eeuw

18. Kenau - Welkom in de geschiedenis

19. Liedje over een romantische dichter - Edwin Rutte (als de orgeldraaier)