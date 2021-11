Middelbare school in Capelle anderhalve dag dicht na vondst asbest

Op de tweede verdieping van het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel is asbest aangetroffen. Dat gebeurde bij onderhoudswerkzaamheden in een afgesloten technische ruimte. De school aan de Lijstersingel sluit daarom van donderdag tot en met vrijdagmiddag haar deuren om onderzoek te doen naar het aanwezige asbest en de manier waarop dit verantwoord verwijderd kan worden.