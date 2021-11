Dennis en Sinclair toegezongen op Hackescher Markt, Feyenoord-supporters maken sfeer in kletsnat Berlijn

Op het moment dat verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop live de sfeer proeven op de Hackescher Markt, worden alle supporters langzaam maar zeker richting de Alexanderplatz gesommeerd. "Vanochtend was alles ontspannen en konden we gewoon een biertje doen", vertelt een supporter. "Dan kom je terug en sta je hier gezellig met z'n allen, maar wordt alles afgesloten. Waarom? Ik vind het jammer. Als er echt dingen gebeuren moet je natuurlijk ingrijpen, maar niet op voorhand."

"Je wordt niet echt hartelijk ontvangen hier", vult een andere supporter aan. "Dan sta je eindelijk droog maar dan worden de parasols weer ingeklapt en moet je weer weg. Het is een beetje vaag wat ze willen."

Ondanks het slechte weer, het regent de hele dag in Berlijn, lopen Dennis en Sinclair donderdag enkel vrolijke supporters tegen het lijf. "Mooi toch. Hier doe je het voor. Een supersfeer", beschrijft een fan uit Leeuwarden. "We hebben het hartstikke gezellig, gisteravond ook. Eindelijk mogen we weer, alleen het weer is klote."

Eerder op de donderdag sprak Sinclair al met twee supporters uit Sneek.

Ook het vertrouwen in een resultaat is donderdagmiddag hoog op de Hackescher Markt. "Ik hoop een kleine overwinning voor Feyenoord. Als die concurrent uit Amsterdam dat kan moeten wij het ook kunnen toch", blikt een supporter vooruit. "Ik zou de tactiek van Cambuur-uit kiezen, mat Fredrik Aursnes op het middenveld en Jens Toornstra hangend op rechts", vult een ander aan.

Veel supporters maken er donderdag in ieder geval een feest van. En dan kan Feyenoord zich donderdagavond ook nog eens verzekeren van Europese overwintering. "Bier en één groot feest. Ik denk ook dat we winnen, dan wordt het een nog groter feest."

'Geen gedonder, lekker bier gezopen'

Op de dag van de wedstrijd tussen Union Berlin en Feyenoord arriveren nog altijd vele Feyenoord-supporters met de trein in Berlijn. Onder hen is Jos uit het Zeeuwse Middelburg. "Gezellig man, echt heel leuk. Geen gedonder, lekker bier gezopen. Het was prima."

Jos rijdt altijd met Angelique uit Domburg mee, als zij vanuit Zeeland naar Rotterdam rijdt voor een wedstrijd van Feyenoord. "Dus nu is hij ook mee. Hartstikke leuk."

"We nemen ons gemak", vertelt Jos. "We gaan lekker naar het stadion, hopen dat Feyenoord wint. En ik hoop dat iedereen z'n gemak houdt. Zodat we weer een goede naam krijgen, niet als relschoppers."

Bekijk hieronder de hele video met Jos en Angelique, maar ook met Youri en Daan uit Doetinchem.