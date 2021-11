RIVM: 959 nieuwe coronabesmettingen, 3 ziekenhuisopnames, 6 overleden

Bij het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 959 nieuwe besmettingen in onze regio geregistreerd. Dat zijn er meer dan woensdag, toen 867 nieuwe besmettingen werden vastgesteld. Dinsdag waren het er 693. Ook zijn 3 regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis, 6 coronapatiënten uit de regio zijn overleden. Zij komen uit Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Sliedrecht en Schiedam (3).

Het aantal besmettingen schommelt al een paar dagen op en neer. Gemiddeld is wel sprake van een stijging van het aantal besmettingen.

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn tot 10:00 uur vanmorgen 10.272 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 1102 meer dan gisteren. Sinds het begin van de coronacrisis, bijna twintig maanden geleden, zijn er in Nederland vijftien dagen geweest met meer positieve tests.



Afgelopen week werden er 58.375 positieve testuitslagen geregistreerd bij het RIVM. Dat is het hoogste weektotaal sinds 22 juli. Het komt neer op gemiddeld bijna 8400 nieuwe gevallen per dag.

In de ziekenhuizen is de bezetting opnieuw toegenomen. Er liggen nu 1327 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren 1310), van wie 273 op de IC (gisteren 250), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 19 - 3555

Albrandswaard: 17 - 3796

Barendrecht: 38 - 7110

Brielle: 10 - 2025

Capelle aan den IJssel: 18 - 9959

Dordrecht: 61 - 17298

Goeree-Overflakkee: 19 - 6056

Gorinchem: 25 - 5251

Hardinxveld-Giessendam: 24 - 3524

Hellevoetsluis: 25 - 4596

Hendrik-Ido-Ambacht: 22 - 4656

Hoeksche Waard: 87 - 10950

Krimpen aan den IJssel: 14 - 4450

Lansingerland: 33 - 8571

Maassluis: 29 - 4455

Molenlanden: 54 - 7439

Nissewaard: 40 - 11026

Papendrecht: 27 - 4334

Ridderkerk: 30 - 7228

Rotterdam: 252 - 103952

Schiedam: 25 - 11553

Sliedrecht: 25 - 4347

Vlaardingen: 39 - 10761

Westvoorne: 6 - 1455

Zwijndrecht: 20 - 6526