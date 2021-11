Rotterdam wil in gesprek met organisatie Woonopstand over het politieoptreden

De protestmars, met volgens de politie zo'n 7000 aanwezigen, verliep aanvankelijk vreedzaam. Maar op de Erasmusbrug was er een confrontatie tussen betogers, de politie en de Mobiele Eenheid (ME). Het ingrijpen van de politie leidde tot veel kritiek.

Emotionele ervaringen

De organisatie van de Woonopstand in Rotterdam en verschillende politieke partijen in de Rotterdamse gemeenteraad zijn verontwaardigd over het politieoptreden. Deelnemers van het protest hebben hun ervaringen gebundeld in een zwartboek. Het boek is voor de vergadering aangeboden aan burgemeester Aboutaleb.

De vergadering begon met de verhalen van mensen die meeliepen tijdens het woonprotest. Sommige insprekers vertelden heel emotioneel wat hen was overkomen. Gwen van Eijk van Recht op de Stad, een initiatief van bewonersgroepen, was de organisator van het woonprotest. Zij vindt dat de politie de inhoud van de demonstratie te veel heeft beïnvloed. Zo zou de politie vooraf hebben gevraagd welke organisaties en groepen wilden demonstreren.

Ook zou het niet wenselijk zijn geweest om langs de Tweebosbuurt te lopen en was er de vrees dat op het podium over kraken zou worden gesproken. Dat zou mogelijk tot problemen kunnen leiden, had de organisatie begrepen.

Raadsleden willen duidelijkheid politie

De opvatting dat het ingrijpen van de politie veel angst heeft veroorzaakt bij de deelnemers van het woonprotest, werd breed gedeeld door de partijen in de Rotterdamse gemeenteraad. De partij Denk zei dat het grondrecht om te demonstreren ernstig is ingeperkt door het handelen van politie. GroenLinks vindt dat het vertrouwen in de politie een flinke deuk heeft opgelopen.

De raadsleden wilden weten wat de precieze reden was om deze honderd mensen in te sluiten. Wat hadden ze gedaan en hoe groot was de dreiging? Bij vele fracties was de indruk dat er niets aan de hand was.

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren: "Wat het meeste wringt, is dat de politie handelt vanuit vermoeden. Er zou iets kunnen gebeuren. Maar waar baseer je dat op? Er was geen reden om in te grijpen. Een vermoeden is geen recht om in te grijpen. Waarom 100 mensen afvoeren die nog niets gedaan hebben."

De PvdA begrijpt ook niets van het politieoptreden. "In 28 seconden is bij veel mensen veel kapot gemaakt en daar zijn wij heel pissig om. Ja, er waren partijen aanwezig die een radicale koers voorstaan, maar alles verliep vredig tot dat moment op de Erasmusbrug", zegt PvdA-raadslid Steven Lammering. Nida vindt dat de politie de situatie niet onder controle had.

Reactie politie

De Rotterdamse politiechef Westerbeke zei dat de verhalen van de insprekers hem ook hebben aangegrepen. Hij vertelde dat de politie een groep demonstranten die in het zwart gekleed waren in de gaten heeft gehouden. Want in Amsterdam was het bij een andere demonstratie met zo'n groep uit de hand gelopen.

Fred Westerbeke | Foto:

Toen deze mensen in Rotterdam op het Afrikaanderplein stonden zijn enkelen preventief gefouilleerd. Dat gebeurde nadat ze strafbare beledigingen hadden geuit naar agenten. Ook waren er klachten van andere demonstranten gemeld die zich ergerden aan die groep. Bij de fouilleeractie is een boksbeugel aangetroffen. De kans werd niet uitgesloten dat er meer wapens zouden kunnen zijn.

Bij de Erasmusbrug is de groep zich gaan groeperen. Er kwamen opnieuw beledigingen en er was opruiing. Gezichten werden afgedekt en er werden tasjes uitgewisseld, Uit angst voor escalatie zijn ongeveer honderd mensen ingesloten.

De politie had gevraagd aan de organisatie om de andere demonstranten door te laten lopen. Volgens politiechef Westerbeke was de organisatie het daar niet mee eens en bleef iedereen staan. Toen is de ME van achteren aangevallen met een houten huisje en dat leidde tot de charge van de ME.

Dronebeelden

Veel kritiek was er op het vrijgeven van dronebeelden door de politie. De insprekers en een groot deel van de raad vinden dat er door deze beelden een niet correct beeld is ontstaan van wat er is gebeurd. Was het wel verstandig om deze beelden vrij te geven?

Westerbeke gaf aan dat het doel van de politie was om de demonstratie zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij vond dat de reacties op het optreden erg eenzijdig waren en heeft daarom gereageerd. Hij wilde een andere kant van het verhaal laten zien. Met justitie en burgemeester is er van tevoren overleg over geweest.

Raadsleden vinden dat de compilatie van de beelden juist een vertekend beeld geeft. Waarom is maar een deel en zijn niet alle beelden getoond. De burgemeester heeft aangegeven dat dat juridisch niet kan.

Eerst gesprek

Wat moet er nu gebeuren om het vertrouwen in politie bij demonstranten en organisatie te herstellen? Politiechef Westerbeke deed een aanbod. Samen met de officier van justitie en de burgemeester wil hij met een deel van de organisatie in gesprek gaan over wat er is gebeurd.

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren: "Waarom nu pas en niet eerder? Dit is de eerste stap die je moet zetten. Daarna is er eventueel nog ruimte voor een onderzoek." Raadslid Cicek van de SP vindt dat de politie eerst maar eens moet beginnen met het aanbieden van excuses.

Onafhankelijk onderzoek

50Plus, Denk, NIDA, PvdD, SP willen net als demonstranten en de organisatie van het woonprotest een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Denk vindt dat dit nodig is omdat er bij de politie geen kritische zelfreflectie is geweest. 50Plus wil dit omdat eerst alle feiten dan op tafel liggen, daarna kan het gesprek met alle partijen alsnog.

CDA, VVD en D66 denken daar anders over. Zij vinden het nog veel te vroeg voor zo'n onafhankelijk onderzoek, Eerst moet het gesprek met de politie er komen. Chantal Zeegers van D66: "Als justitie, politie en de gemeente met de organisatie in gesprek gaan, dan denk ik dat het vertrouwen opgebouwd kan worden".

Aboutaleb wil ook graag in gesprek, maar dan wel onder leiding van een onafhankelijke partij. Maar waarom dan geen onafhankelijk onderzoek, wilden SP en Denk weten. Welke partij is onafhankelijk, vroeg de burgemeester zich af. Hij wil juist werken aan een vertrouwensband. Dat doe je niet alleen maar door feiten op papier te zetten. Hij ziet ook niets in een onafhankelijk onderzoek door een externe partij omdat hij denkt dat dan een politieke afrekening het uiteindelijke doel is.

Aboutaleb heeft in de gemeenteraad aangegeven dat hij met mensen die vinden dat ze onterecht klappen van de politie hebben gehad in gesprek wil. Dat zal dan in een groepsbijeenkomst gebeuren.