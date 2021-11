Hij komt, hij komt! Kijk hier wanneer en hoe jouw gemeente die lieve goede Sint verwelkomt

Dáááár wordt aan de deur geklopt. Zaterdag 13 november is het weer zover: Sinterklaas komt aan in Nederland. Door de coronamaatregelen zien de intochten er soms anders uit dan normaal. Bekijk hier wat er in jouw gemeente wordt georganiseerd.

Tijdens de laatste persconferentie werd aangekondigd dat er bij Sinterklaasintochten geen coronatoegangsbewijs gescand hoeft te worden. Maar bij een georganiseerd evenement is dat nog wél noodzakelijk. Diverse gemeenten in onze regio hebben besloten om toch een evenement te organiseren, bijvoorbeeld het Sint Mee Swing Feest in Dordrecht. Deze evenementen bijna allemaal gratis toegankelijk na het reserveren van een ticket.

Klik op jouw gemeente om te lezen hoe de Sinterklaasactiviteiten er uit gaan zien

Rotterdam

Er is op zaterdag 13 november een sinterklaasintocht in Rotterdam. De Sint komt met zijn Pieten om 13:00 uur aan op de Willemskade. Er is een evenement georganiseerd op het Willemsplein, dat rond 12:00 uur al start. Dit evenement is gratis en voor iedereen toegankelijk na het tonen van een geldige QR-code. De inloop is al vanaf 11:00 uur. Rond 13:30 uur vertrekt de Sint op zijn paard richting het Grotekerkplein. Tijdens die route zijn er allerlei gezellige Pieten die voorbij komen huppelen. Omdat deze route een doorstroomevenement is, is hierbij geen QR-code nodig. Er is dit jaar geen afsluitende show op het Grotekerkplein. Sinterklaas neemt voor de Laurenskerk afscheid van alle kinderen.

Schiedam

De Sint komt met zijn roetveegpieten aan op zaterdag 13 november bij het Stadserf in Schiedam. Hier worden zij verwelkomd door burgemeester Cor Lamers. Het Stadserf opent om 11:30 uur haar deuren en om 12:30 uur gaat het programma van start. Onder andere de Wally's Pretparade, de Rijnmondband, de Julianaband en Ballet- en Dansstudio Schiedam en Vlaardingen komen optreden. En er zijn ook circus-Pieten aanwezig. Het plein is afgesloten met hekken en kaartjes zijn gratis te krijgen. Iedereen ouder dan 12 jaar mag met een geldige QR-code naar binnen.

Vlaardingen

De haven van Vlaardingen is op zaterdag 13 november het toneel van de intocht van Sinterklaas. Hij komt met zijn Roetveegpieten aan met de Stoomboot. s' Ochtends vroeg even voor 09:00 uur vaart de Sint de Sluis binnen. Meestal duurt het ongeveer een kwartier voordat hij de Sluis daadwerkelijk invaart. Om 9:30 uur arriveert hij bij de Visbank en rond 10:00 uur is hij bij het Stadhuis. Daar zijn allerlei optredens en kunnen de kinderen hun lol op met een springkussen en een sport- en spelplein. Ook Buurman en Buurman zijn uitgenodigd voor dit feestje van Sinterklaas. Voor de ouders is er voldoende ruimte om afstand te houden en daarom is een QR-code in Vlaardingen niet nodig. Er worden taaitaaipoppetjes uitgedeeld en aan de kinderen wordt dan ook gevraagd om een emmertje of bakje van thuis mee te nemen om het snoepgoed in te verzamelen.

Dordrecht

Dit jaar zal er geen reguliere Sinterklaasintocht plaatsvinden in Dordrecht. Wel is er een 'Sint Mee Swing Feest' georganiseerd bij De Grote Kerk. Hiervoor zijn gratis kaartjes te reserveren op de website. Tussen 10:30 en 12:00 uur is de inloop. Het programma start om 12:00 uur en zal tot uiterlijk 13:30 uur duren. Iedereen ouder dan 12 jaar moet bij dit evenement een QR-code laten zien.

Nissewaard

Op zaterdag 13 november is er een feest in Spijkenisse om de Sint te verwelkomen. Aan het begin van de haven komt hij aan met zijn boot. Hij stapt hier over op een koets en daarmee rijdt hij richting het centrum. Iedereen kan langs de route zwaaien naar de Sint en zijn Roetveegpieten. In het centrum gaan de Sint en zijn Pieten nog rondwandelen. In de omliggende dorpen vindt de intocht een week later plaats. Zo is er in Zuidland een kar waarop de Sint rondrijdt en in Heenvliet is er een pietenband en wordt de Sint om 11:15 uur verwelkomt op de Markt. Ook in Geervliet, Abbenbroek, Simonshaven en Hekelingen vinden activiteiten plaats. De exacte invulling daarvan is op dit moment nog onbekend.