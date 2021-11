Taxichauffeur vast na mysterieuze mishandeling vrouw

Veel onduidelijkheid over de ernstige mishandeling van een 28-jarige Poolse vrouw. Een taxi zet haar af op de Schieweg. Maar de politie twijfelt aan de verklaring van de taxichauffeur en roept daarom de hulp van de kijkers in.

Het slachtoffer stapt in de nacht van zaterdag 16 en zondag 17 oktober rond 2.30 uur uit de taxi. Volgens de taxichauffeur rent ze direct naar een groep van drie mannen. Korte tijd later rent ze terug, juist op het moment dat de taxichauffeur wil wegrijden. Dan merkt de taxichauffeur dat ze zwaargewond is en belt hij de hulpdiensten.

De vrouw wordt op straat gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De 29-jarige taxichauffeur uit Rotterdam is aangehouden. Een zoektocht van de politie naar getuigen en camerabeelden heeft tot nu toe niet voldoende duidelijkheid verschaft over wat er precies is gebeurd.

Daarom wil de politie graag de drie mannen spreken waar de vrouw naar toe zou zijn gerend en is ze op zoek naar getuigen en beelden gemaakt door bewakings- dash- of deurbelcamera’s.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000