Dader bankpasfraude vergokt geld in Rotterdams casino

Weer een geval van bankpasfraude. Het slachtoffer koestert geen argwaan en raakt 5700 euro kwijt. De verdachte is gefilmd in een Rotterdams casino.

Een 72-jarige man uit Hilversum krijgt op dinsdag 10 augustus een telefoontje van iemand die zegt van de SNS bank te zijn. Volgens de 'bankmedewerker' is er fraude gepleegd met zijn rekening. Vervolgens wordt hem aangeraden het geld van zijn spaarrekening over te schrijven naar zijn betaalrekening.

De bejaarde man wordt ook geadviseerd zijn pas met pincode in een envelop te stoppen en af te geven aan een postbezorger die langskomt. De 'bankmedewerker' verzekert het slachtoffer dat het geld dan naar een veilige rekening wordt overgemaakt.

En inderdaad die avond haalt een man de envelop op. Even later wordt er geld van de rekening van het slachtoffer gepind bij een ING automaat in Hilversum, een Esso tankstation in Maartensdijk en in een casino aan de Oude Binnenweg in Rotterdam. In het casino zijn opnamen gemaakt van de verdachte.

Hij is tussen de 20 en 25 jaar oud. Zijn korte zwarte haar is aan de zijkanten opgeschoren. Hij draagt een zwarte trui en een donkere trainingsbroek met witte verticale strepen. Verder loopt hij op slippers met een rood/witte band om de voeten en draagt hij op zijn hoofd een rood petje van Dsquared2, met op de voorzijde het woord ICON in witte letters. Wie herkent de verdachte?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000