Man zwaargewond na poging liquidatie

Een liquidatiepoging. Althans daar gaat de politie vanuit bij het onderzoek naar een schietpartij in de 1e Schansstraat in Rotterdam-Delfshaven. Daar wordt een bloedende man in zijn auto aangetroffen. Hij overleeft de aanslag.

Het 45-jarige slachtoffer bezoekt op donderdagavond 14 oktober café Brooklyn. In de vroege ochtend van vrijdag 15 oktober tussen 00.00 uur en 00.30 uur vertrekt hij en stapt in zijn auto, die tegenover het café staat geparkeerd. Dan klinken er schoten. De gewaarschuwde politie ziet dat het slachtoffer door enkele kogels is geraakt en verleent eerste hulp. Korte tijd later wordt hij ernstig gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

De vermoedelijke dader is een kleine tengere man met een donkere huidskleur. Hij heeft donkere kleding aan met een capuchon. En hij draagt een zwarte pet. Wie weet wie hij is? Bovendien komt de politie graag in contact met gasten van café Brooklyn. Mogelijk hebben zij iets gezien.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000