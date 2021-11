Man gewond na schietpartij in eigen woning

Een schietpartij in een woning in de Rotterdamse Rembrandtstraat. Een 32-jarige man raakt daarbij gewond aan zijn been. Het slachtoffer strompelt nog wel naar buiten, maar daar valt hij neer. Buren waarschuwen de politie. Over het motief tast de politie nog in het duister. Duidelijk is wel dat er twee verdachten zijn.