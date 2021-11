LIVE: Feyenoord profiteert van kapitale fout van Union Berlin-doelman Andreas Luthe (1-2)

In het Olympiastadion vindt donderdagavond de confrontatie tussen Union Berlin en Feyenoord plaats. Als de Rotterdammers in Berlijn winnen, dan bestaat er zelfs een kans dat de mannen van trainer Arne Slot zich vanavond al plaatsen voor de knock-outfase in de Conference League. Rijnmond Sport volgt deze wedstrijd natuurlijk op de voet.

Tijdens de afgelopen dagen trokken duizenden Feyenoord - met of zonder kaartje - naar de hoofdstad van Duitsland. Het Legioen nam bezit van Berlijn en hoopt met een overwinning in het Olympiastadion een mooi einde van deze trip te maken. Waren de afgelopen dagen Bier und Bratwurst belangrijk voor de Feyenoord-supporters; nu worden de drie punten als hoofdzaak gezien.

In Radio Rijnmond Sport mis je helemaal niets van Union Berlin-Feyenoord. De wedstrijd begint om 21:00 uur in het OIympiastadion. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel geven het radiocommentaar in Berlijn. Bart Nolles presenteert de show. Harry van der Laan is onze analist op de radio.

Luister hieronder naar Radio Rijnmond Sport:

Wil je meepraten over Union Berlin-Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog van dit duel.

LIVE: Union Berlin-Feyenoord 1-2 (1-1)

15' 0-1 Luis Sinisterra

41' 1-1 Christopher Trimmel

72' 1-2 Cyriel Dessers

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi (83' Hendriks), Malacia; Aursnes, Toornstra (74' Pedersen), Til, Kökcü; Linssen (64' Dessers), Sinisterra