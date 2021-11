Feyenoord keurt incidenten in Berlijn stevig af: 'Je hebt je te gedragen als je te gast bent'

Feyenoord heeft gereageerd op de gebeurtenissen van de afgelopen dagen in Berlijn. Zo hebben supporters graffiti op de Berlijnse muur gespoten en wilden raddraaiers de confrontatie aangaan met andere voetbalfans. "Uiteraard keuren wij alle vormen van wangedrag af", zegt de club over het kleine zich misdragende gedeelte van de enorme aanhang die naar Duitsland is getrokken.

"Wanneer je te gast bent in een stad heb je je normaal te gedragen. Mensen die met bivakmutsen, boksbeugels of ander wapentuig naar Berlijn zijn gekomen, zijn natuurlijk absurd bezig. Hetzelfde geldt voor lieden die op een stuk van de Berlijnse muur graffiti hebben gespoten", benadrukt een woordvoerder van Feyenoord.

Volgens de club zijn deze personen ook geen supporters van Feyenoord. "Want supporten betekent steunen en deze figuren helpen de club op geen enkele wijze maar beschadigen Feyenoord juist."

De woordvoerder gaat verder: "Het vervelende is dat de club er aan de voorkant en ook vandaag van alles aan doet om mensen van dit volslagen idiote gedrag af te helpen maar - zoals burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vandaag ook al aan gaf - er helaas een groep mensen is die zich van niks of niemand nog wat lijkt aan te trekken.”

Feyenoord speelt donderdagavond om 21:00 uur in het Olympiastadion tegen Union Berlin. Het heenduel in De Kuip eindigde in een 3-1 overwinning voor de Rotterdammers.