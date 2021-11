Fatale schietpartij Schiedam was gevolg van ruzie over een vuurwapen

De fatale schietpartij in de Loeffstraat in Schiedam in juli van dit jaar was het gevolg van een ruzie over een vuurwapen. Volgens de verdachten is het wapen per ongeluk afgegaan tijdens een autorit.

Het 32-jarige slachtoffer werd op 26 juli van dit jaar door het hoofd geschoten. De 30-jarige Rotterdammer W.T. heeft bekend dat hij heeft geschoten. De 19-jarige medeverdachte M.O. was daarbij aanwezig. Gedrieën zaten ze in een auto.



Volgens justitie had M.O. het wapen ontvangen van het latere slachtoffer. Deze wilde het op een gegeven moment terug of er geld voor krijgen. Er werd een ontmoeting geregeld in Schiedam waarbij ook een bekende van het slachtoffer, W.T., aanwezig was. Ter hoogte van de Loeffstraat ging het wapen af. De vraag is: gaat het om een bewuste liquidatie, of was het per ongeluk?



Pulp Fiction

Op het moment van schieten zat het slachtoffer achter het stuur. M.O. zat naast hem en W.T. achterin, met het wapen in de hand. Volgens W.T. ging het pistool af door een onverwachte manoeuvre van de auto. Advocaat Fabian Siccama, die M.O. bijstaat, trok donderdag in de Rotterdamse rechtszaal de vergelijking met een scène uit de film Pulp Fiction van Quentin Tarantino.



"Daar is John Travolta degene met het wapen dat per ongeluk afgaat als de bestuurder over een hobbel rijdt. De kogel raakt een ander in de auto. 'I shot Marvin in the face', zegt hij dan. Ik maak die vergelijking niet om er luchtig over te doen, maar om te illustreren dat het ook hier plotsklaps is gebeurd. Een onbedoelde actie met grote gevolgen."



Justitie laat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoeken wat de afstand was tussen het hoofd van het slachtoffer en het vuurwapen toen het afging. Als het zeer dichtbij of op het hoofd was, dan zou dat eerder wijzen op een gerichte liquidatie.



Strafblad

Siccama zegt dat het niet zozeer zijn cliënt was die het wapen had gekregen, maar dat het pistool voortdurend rondging bij deze drie mannen. Van de twee verdachten is bekend dat zij een strafblad hebben. Ook het slachtoffer heeft in het verleden voor de rechter gestaan, voor bedreiging met een vuurwapen en inbraak.



Beide verdachten blijven voorlopig vastzitten. W.H. gaat naar het Pieter Baan Centrum om te kijken of hij een geestelijke stoornis heeft. Op 20 januari komt de zaak opnieuw voor de rechter maar zal dan ook nog niet inhoudelijk zijn.