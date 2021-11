Vakbond verzoekt leden om geen gehoor te geven aan QR-code op het werk

Afgelopen dinsdag kondigde demissionair premier Rutte en minister De Jonge aan dat wordt onderzocht of het mogelijk is om de QR-code verplicht te stellen op de werkplek. Daar is wel een meerderheid van de Tweede Kamer voor nodig.

De vakbond zegt het niet te accepteren dat werkgevers in dat geval onderscheid tussen werknemers maken. Met deze beslissing wil FNV Havens voorkomen dat het 'in discussies over de QR-code wordt gezogen', de vakbond zegt zich daar namelijk niet in te willen mengen. "Wij gaan over werk en inkomen van onze leden op de werkplek en niet over hoe onze leden hun vrije tijd willen inrichten en hun inkomen willen spenderen."

De vakbond vraagt haar leden wel om andere maatregelen op het werk, zoals de anderhalvemeter en het gebruik van mondmaskers, te respecteren.