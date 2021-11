Deel Rotterdam-Centrum uur zonder stroom, bioscoop stuurt bezoekers naar huis

Een stroomstoring heeft donderdagavond rond 20:45 uur een deel van het centrum van Rotterdam getroffen. Onder meer rond de Nieuwe Binnenweg, het Schouwburgplein en de Rochussenstraat was de stroom uitgevallen. Volgens netwerkbeheerder Stedin ging het om 2,500 aansluitingen. De storing was even voor 22:00 uur verholpen.

Ook een bioscoop aan het Schouwburgplein is getroffen. De bioscoop is uit voorzorg ontruimd en blijft de rest van de avond gesloten. In het Erasmus MC is de stroom niet uitgevallen. De oorzaak van de stroomstoring was een kapotte kabel.

De politie reed extra rondjes in de stad tijdens de storing.