Feyenoord kan overwintering in de Conference League bijna niet ontgaan na belangrijke zege bij Union Berlin

Feyenoord heeft donderdag een belangrijke zege geboekt op bezoek bij Union Berlin in de Conference League. De Rotterdammers hadden het in fases lastig in het kletsnatte Olympiastadion, tot invaller Cyriel Dessers profiteerde van een glijpartij van Union Berlin-doelman Andreas Luthe en Feyenoord de zege bezorgde: 1-2.

In een kletsnat Olympiastadion in Berlijn kon Feyenoord zichzelf met een overwinning een zeer goede dienst bewijzen wat betreft overwintering in Europa. Dat moest de ploeg van Arne Slot doen zonder twee spelers die tegen Sparta nog in de basis stonden: Alireza Jahanbakhsh en Marcus Pedersen.

De eerstgenoemde was licht geblesseerd en ontbrak in de wedstrijdselectie, de tweede speelde dit seizoen al veel wedstrijden en werd gespaard. Daardoor stonden Fredrik Aursnes en Lutsharel Geertruida als hun vervangers in de Feyenoord-basis en schoof Jens Toornstra door naar de rechtsbuitenpositie.

Feyenoord, dat gesteund werd door een met duizenden supporters gevuld uitvak, had het lastig in de beginfase. De Rotterdammers hadden na zes minuten zelfs al achter kunnen staan, na een slippertje van Marcos Senesi. Voormalig ADO Den Haag-speler Sheraldo Becker pakte het cadeau, een vrije doortocht richting Justin Bijlow, niet uit.

Sinisterra weer belangrijk

Het waren de supporters van Feyenoord die als eerste konden juichen. Na een kwartier spelen anticipeerde Luis Sinisterra, dit seizoen al zo vaak belangrijk voor Feyenoord, goed op een bal op de paal van Bryan Linssen. De Colombiaan bleef op het doorweekte veld knap overeind en schoot de bal langs Union Berlin-doelman Andreas Luthe. Een fase waarin Feyenoord de bovenliggende partij was.

Luister hier naar het commentaar van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop bij de 0-1 van Luis Sinisterra.

Dat veranderde na een half uur spelen. Een ware aanvalsstorm leidde tot kansen voor Union Berlin, via Tymoteusz Puchacz, Genki Haraguchi en Kevin Behrens. Daarbij was de mogelijkheid voor Behrens het grootst. De Union Berlin-spits kreeg vanaf vijf meter voor het Feyenoord-doel een vrije schietkans, maar dankzij een goed blok van Senesi bleef het 0-1.

Uitstel van executie

Het bleek echter uitstel van executie. Vier minuten voor rust was het Union Berlin-rechtsback Christopher Trimmel die de bal vanaf een meter of twintig fraai achter Bijlow krulde: 1-1. Meer dan een kopbal van Gernot Trauner uit een hoekschop stelde Feyenoord daar niet tegenover. De rust was voor de Rotterdammers een welkome adempauze.

Na rust werd het niet direct beter bij Feyenoord. Haraguchi en Behrens testten al snel Bijlow, die overigens geen krimp gaf. Toch had Feyenoord tegen de verhouding in op voorsprong kunnen komen. Door een gigantische blunder in de Union Berlin-defensie kreeg Linssen een vrije doortocht richting het vijandelijke doel, alleen schoot de Feyenoord-spits de bal op de voeten van doelman Luthe.

Dessers profiteert van Berlijns cadeau

Maar de Berlijnse club bleek nog niet genoeg cadeaus te hebben uitgedeeld. Na 72 minuten spelen liet doelman Luthe de bal onder zijn voet doorglippen, met invaller Cyriel Dessers vlakbij zich. De Belgisch-Nigeriaanse spits, die tot nu toe al zijn Feyenoord-doelpunten in de blessuretijd maakte, zei 'dankjewel' en zette Feyenoord op een 2-1 voorsprong. Dessers vierde dat met een fraaie buikschuiver.

Luister hier naar het commentaar van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop bij de 1-2 van Cyriel Dessers.

Vlak daarna was bijna de eerste goal in het Feyenoord-shirt van Trauner een feit. De Oostenrijker had een fraaie volley in huis uit een hoekschop van Orkun Kökcü, maar Luthe had nu wél een antwoord. Feyenoord moest daarna in de achteruit en beleefde een aantal moeizame minuten, maar hield stand.

Dat frustreerde Union Berlin dusdanig dat het de wedstrijd met negen spelers eindigde. Doelpuntenmaker Trimmel kreeg een tweede gele kaart na een te hevig protest richting de scheidsrechter, Cedric Teuchert mocht al drie minuten na zijn invalbeurt vertrekken nadat hij naschopte. Het deerde Feyenoord niet, dat de wedstrijd uitspeelde en zo een belangrijke zege boekte in de Conference League.

Union Berlin-Feyenoord 1-2 (1-1)

15' 0-1 Luis Sinisterra

41' 1-1 Christopher Trimmel

72' 1-2 Cyriel Dessers

Rood: Christopher Trimmel (87' tweede gele kaart, Union Berlin) en Cedric Teuchert (88' natrappen, Union Berlin)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi (83' Hendriks), Malacia; Aursnes, Toornstra (74' Pedersen), Til, Kökcü; Linssen (64' Dessers), Sinisterra