Slot en Feyenoord kunnen Europese overwintering bijna niet meer ontlopen: 'We hebben een fantastische uitgangspositie'

Een kleine glimlach verscheen op het gelaat van Arne Slot na de zege op Union Berlin, ondanks dat Feyenoord officieel nog niet geplaatst is voor de volgende rode van de Conference League. "Maar we hebben nu wel een fantastische uitgangspositie. Een punt is genoeg en we krijgen nog een thuisduel, dus dat ziet er gewoon heel goed uit. En stel dat dat niet lukt, dan kunnen we het door gunstige resultaten op andere velden alsnog halen", zegt Slot.

Dat Feyenoord in zo'n goede uitgangspositie zou komen, lag na 45 minuten in het Olympiastadion niet in de lijn der verwachting. Feyenoord kwam al snel op voorsprong via Luis Sinisterra, maar gaf die richting het einde van de eerste helft weg. "We maakten het onszelf moeilijk. Het was aan Justin Bijlow te danken dat we niet met een achterstand de rust in gingen."

Slot zag zijn ploeg het in de tweede helft goedmaken, met een winnende treffer van Cyriel Dessers. De Belgisch-Nigeriaanse spits werd zo het goudhaantje, al vond Slot een andere speler de uitblinker: Fredrik Aursnes. ''Ik vond hem echt heel goed spelen. Hij gaat goed met zijn reserverol om, al heeft hij ook de kwaliteiten om bij ons in de basis te staan. Hij was vandaag de uitblinker.''

Pikant treffen met AZ

De blik van Slot ging direct ook al even richting zondag, als AZ op bezoek komt in De Kuip. Een bijzonder duel voor de oud-trainer van AZ, omdat hij daar vorig jaar ontslagen werd na zijn flirt met Feyenoord.

''Natuurlijk is dat wel speciaal, maar het draait niet om mij. We hebben de laatste drie duels tegen AZ verloren, dát moet de motivatie zijn. Plus dat we dit blok goed willen afsluiten", zegt Slot.

Bekijk hier het hele interview met Slot: