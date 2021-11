Weer van vandaag: zon, buien en bewolking

Morgen is het bewolkt en houden de meeste plaatsen het droog. In de loop van de avond gaat het vanuit het noordwesten licht regenen. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee tot krachtig, windkracht 5 of 6. De middagtemperatuur komt uit op 12 graden.

Vooruitzichten

De komende dagen zijn er wolkenvelden met tussendoor af en toe zon en blijft het overwegend droog. In de nacht naar zondag passeert een zwak front met lichte regen. In de middag wordt het een graad of 12. Vooral de eerste nachten verlopen zacht.