Lil' Kleine beroofd van duur horloge na feest in Rotterdam

Jorik Scholten (27), beter bekend als Lil' Kleine, is donderdagavond beroofd van zijn dure horloge in Rotterdam. Het incident gebeurde in het Wereldmuseum vlak na het einde van de album-release party van producent en dj Jack Shirak (28). De rapper werd bij de uitgang opgewacht door drie personen en met een pistool op zijn hoofd geslagen.

Dat blijkt uit berichtgeving van RTL Boulevard. Lil' Kleine wilde rond 23:30 uur het pand verlaten, maar werd daar opgewacht door de daders. Een van de daders rukte het peperdure horloge van zijn arm af. Volgens omstanders is Jorik onder schot gehouden en daarna met het pistool geslagen.

'Gewapende overval'

Volgens de politie ging het om een 'gewapende en gewelddadige' overval. Zij willen nog niet bevestigen of er buit is gemaakt. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

De politie was snel met veel agenten aanwezig, waarna de aanwezigen - die uit voorzorg in de zaal bleven - het pand mochten verlaten. "We zijn bezig om uit te zoeken wat er precies is gebeurd", zegt een woordvoerder.