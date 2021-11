Oud-NOS-correspondent Rotterdam hoort door catastrofale coronasituatie in Roemenië aan de lopende band sirenes in de straat

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe en ook de ziekenhuisopnames stijgen, maar in andere landen gaat het nog iets slechter. De Vlaardingse oud-NOS verslaggever Robert Bas vertelt over de situatie in Roemenië: "Als je op straat loopt, hoor je aan de lopende band ambulances voorbijkomen. Op dit moment liggen ruim 1900 mensen op de intensive care."

Dat is de maximale capaciteit, zegt Bas, die tegenwoordig in het Roemeense Transsylvanië woont. "Mensen liggen samen op bedden en delen zuurstofmaskers. Ook staan er bedden op de gang. Het is verschrikkelijk."

De reden dat het niet lukt om het coronavirus te beteugelen, is niet omdat mensen zich niet kunnen laten vaccineren. Ze willen gewoon niet, zegt Bas. Maar ze ervaren daar ook de gevolgen van. Zo zijn er voor ongevaccineerden strenge maatregelen: 's avonds na een bepaalde tijd niet meer naar buiten of niet-essentiële winkels in kunnen gaan. Verder moet iedereen op straat een mondkapje dragen. "Als je niet gevaccineerd bent, is het een hele andere situatie hier in Roemenië."

Lage vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad stijgt langzaam: van 30 procent een maand geleden tot 40 procent nu. Volgens Bas komt dat omdat mensen de beelden zien op televisie, en weten dat er elke dag honderden dood gaan. Ook speelt mee dat de maatregelen mensen aanzetten om zich te laten vaccineren.

Maar de situatie blijft zorgwekkend. Zo zie je in Roemenië een enorm verschil tussen de steden en het platteland. "Het platteland is onderontwikkeld. Daar luisteren mensen liever naar de priester dan naar de dokter. Ook hebben veel mensen zich laten beïnvloeden door zogenaamde experts op televisie die met verschrikkelijke verhalen kwamen. Daarnaast speelt mee dat Roemenië tot dertig jaar geleden een communistische dictatuur heeft gekend, waardoor mensen de overheid wantrouwen."

'Piek nog niet bereikt'

Volgens Bas zag je de overvolle ziekenhuizen en hoge aantal besmettingen ver van tevoren aankomen. In de zomer deed men hier alsof de pandemie voorbij was, zegt hij. "Er waren grote feesten en mensen gingen massaal op vakantie. Maar je wist dat het terug ging komen. En we hebben de piek nog niet bereikt: de verwachting is dat het aantal doden elke dag verder stijgt. Ook de vaccinatiegraad is nog lang niet voldoende, en ik betwijfel of die veel verder gaat stijgen."

Daarnaast zijn de ziekenhuizen slecht. "De ziekenhuizen zitten in 19e-eeuwse panden, de ic is heel klein (wel volgens Westerse standaarden) dus daar kan niet iedereen op komen die er op zou moeten liggen, en het is rampzalig als je op andere afdelingen terechtkomt. Daarom is de sterftegraad zo hoog in Roemenië: mensen vallen hier met bosjes om."

'Druppel op gloeiende plaat'

Om de situatie te verbeteren, komt er hulp vanuit andere Europese landen. "Een aantal artsenteams zijn naar Roemenië gekomen. Ook zijn er patiënten uit Roemenië naar andere landen gebracht; Hongarije en Duitsland hebben er tientallen opgenomen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat, als je beseft dat er meer dan 1900 mensen op de ic liggen."

Vergeleken met Nederland, is de situatie in Roemenië veel erger. "Veel artsen zijn vertrokken uit Roemenië vanwege de slechte betalingen. Dus er is een tekort aan artsen en verpleegkundigen en je hebt te maken met een overvol ziekenhuis."