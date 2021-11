Berdien (82) treedt alert op bij babbeltruc van 'zorgverleners': 'Ze zijn hondsbrutaal'

Het duurde even voordat de 82-jarige Berdien Swensen-Lemmmens en haar man het doorhadden. Ze had twee 'zorgverleners' binnengelaten in hun etagewoning in Rotterdam-Alexanderpolder, maar vertrouwde het snel al niet meer. "En nu wegwezen!' zei ik. "Ze waren hondsbrutaal."

Berdien en haar man waren bijna slachtoffer geworden van een babbeltruc. De 82-jarige Rotterdamse doet graag haar verhaal om anderen te waarschuwen. "De bel ging en en werd gezegd dat het zorgverleners van de Leliegroep waren. Dus ik liet ze binnen. Het was een oudere vrouw met een jonge dame."

De sfeer en de manier van praten van het 'zorgduo' viel meteen op volgens Berdien. "Ze zeiden gelijk waar ik moest gaan zitten en vertelden dat de jonge dame alles moest opschrijven voor een examen. Daarna vroegen ze of ze koffie konden krijgen. Ze waren hondsbrutaal."

Het is niet duidelijk wat het tweetal precies van plan was, maar Berdien en haar man werden met een dwingende toon veel heen en weer gestuurd. "Ze wilden de koffie in een plastic beker hebben, terwijl ik die niet in huis heb. Toen moest ik nog een keer gaan kijken."

Besefmoment

De grillige sfeer en het feit dat dat de twee 'zorgverleners' onderling geen Nederlands spraken, zorgden voor een groot besefmoment bij Berdien. Ze vertrouwde de situatie niet. "En nu weg jullie," riep ik. "Wegwezen."

Op de gang zag Berdien tot haar opluchting haar buurman. Ze riep hard dat het om een babbeltruc ging. "Ik was zo blij dat ik mijn buurman zag. Hij is nog de straat op gerend, maar kon de twee vrouwen niet grijpen. Ze reden snel weg in een witte auto."

Berdien wil iedereen duidelijk maken dat je alert moet zijn. "Let op rare mensen! Houd je deuren dicht en berg je portemonnee op. Wees op je hoede!"