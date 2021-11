Recordvangst: politie vindt 120.000 kilo vuurwerk, vlak over de grens in Duitsland

Het onderzoek is de afgelopen maanden uitgevoerd door het team milieu van de Rotterdamse Dienst Regionale Recherche (DRR) onder leiding van het Functioneel Parket samen met de Nederlandse en Duitse politie.

In totaal werd vorig jaar 123.000 kilo illegaal vuurwerk ontdekt. De politie heeft een maand nodig om al het nu gevonden vuurwerk te inventariseren.

Mortieren en cobra's

Het vuurwerk lag opgeslagen in bunkers in Rheine, een gemeente over de grens in Duitsland bij Enschede. In de bunkers lagen volgens de politie veel pallets met dozen met zwaar vuurwerk, waaronder mortieren en cobra's.

De politie vermoedt dat het vuurwerk bedoeld was om aan Nederlandse consumenten te verkopen. De bunkers worden gebruikt als een afhaalpunt: tussenhandelaren rijden er met personenauto's en gehuurde bussen naartoe en nemen het vuurwerk mee naar Nederland, waar kopers en verkopers elkaar via sociale mediakanalen als Telegram, Snapchat of Instagram weten te vinden.

Het illegaal vervoeren van vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn, waarschuwt de politie. Zeker als het om zwaar vuurwerk gaat. Bij de grens met Duitsland zijn al meerdere van zulke transporten met illegaal vuurwerk onderschept.

Plofkraken en rellen

Vuurwerk dat illegaal op de Nederlandse markt terechtkomt, ligt vaak opgeslagen in grensgebieden in Duitsland en België. Daar staan bunkers die vroeger voor de opslag van munitie van de NAVO werden gebruikt.

Soms is de opslag legaal, en is die bekend bij autoriteiten. In andere gevallen worden de bunkers onderverhuurd aan mensen die geen vergunning hebben voor de opslag en verkoop van (zwaar) vuurwerk.

De politie vermoedt dat de vuurwerkhandel steeds meer mengt met andere vormen van criminaliteit. Zo wordt illegaal vuurwerk ook gebruikt bij bijvoorbeeld plofkraken en rellen, wat de handel erin interessant maakt voor criminelen.

Het onderzoek naar de vondst in Rheine is nog niet afgerond.